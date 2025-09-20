Subaru Forester 2026: La camioneta para toda la vida

Cuando se tiene un producto único, en parte responsable por la enorme reputación de confiabilidad de la marca, las mudanzas deben ser muy estudiadas, por eso, la Subaru Forester 2026 cambia solo en donde es necesario.

Es cierto, lo principal es el diseño, más convencional que los modelos anteriores, con una parrilla y ópticas LED mejor integradas, así como la incorporación de elementos rudos como los pasos de rueda marcados o, las nuevas calaveras unidas entre sí. Dicho sea de paso, se ve mejor en persona que en fotos, pues las proporciones cobran más sentido y resulta más atractiva.

Afortunadamente la nueva SUV japonesa mantiene muchos detalles, ya sean técnicos, mecánicos y hasta en el interior, tal y como se han hecho favoritos entre el público.

Dentro de la cabina, el uso de materiales de buena calidad y gran ensamble sigue presente, con detalles de color verde en la versión Sport (que fue la que manejamos) y la integración del conocido sistema de infoentretenimiento con pantalla vertical de 11.6” y su conexión sin cables a las plataformas de Android y iOS.

Sin embargo, lo más importante parece estar “los fierros”. Fiel a su tradición, Forester mantiene el motor bóxer de 4 cilindros con 2.5 litros, capaz de generar 182 HP y 182 libras-por de par, utilizando una caja CVT, para mandar la tracción a las cuatro ruedas, una de sus principales características, que promete un bajo centro de gravedad y una estabilidad mejoradas, así como un desempeño sobresaliente fuera del camino.

Además, la puesta a punto de chasis, que está muy orientada a la comodidad, se combina muy bien con el espacioso habitáculo, para dejar en claro que es un modelo familiar.

Detrás del volante la sensación es de ligereza en general, con una correcta filtración de las imperfecciones del camino que otorgan mucha confianza al conductor, incluso cuando la carrocería se inclina en una curva rápida.

Claro que la principal novedad para la Forester 2026, tiene que ver con la disponibilidad de un tren motor híbrido en la gama, pero, desde la versión Sport, que es la de entrada (749 mil 900 pesos) y nos tocó probar ahora, ya nos deja con un gran sabor, gracias al equipo suficiente y una buena dinámica de conducción, repetimos, reforzada por la reputación de durabilidad que tiene la marca. Es uno de esos autos que uno puede heredar a sus nietos.

