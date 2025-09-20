Paco no es ningún amateur en cuanto a la preparación de hamburguesas, tuvo sus años dorados con UMO Burgers, poniendo en el mapa a las hamburguesas de picaña. Tiempo después se asoció con un grupo y abrieron algunas sucursales, pero al ver que no seguían la calidad en sus preparaciones, decidió volver a la suyo y así fue como abrió Voodoo Burgers.

Preparando personalmente cada hamburguesa con su sello y recetas propias. Claro que tiene las tradicionales cheese burgers pero aquí vale más la pena probar sus especialidades. Y así, aprovechando que Claudio mi hijo estaba en la ciudad, volví para probar sus especialidades, ya que había ido con Carlo, mi otro hijo, y le habíamos pegado a las tradicionales.

Y pues bien, en este pequeño lugar, que se encuentra a unos pasos de Av. Las Rosas, sobre Av. Tepeyac, justo frente a la oficina correo de Chapalita. Llegamos para hacer nuestras estos deliciosos sandwiches americanos, y aquí te cuento que tal.

Obviamente sabes que soy un tragón pero; compartí todo, no juzgues. Iniciamos con una Pinobore $170 (es decir; peanut butter) con un muy buen pan, de calidad, brioche, con un gramaje de carne, US Choice, de 130 gr. Muy jugosa, elaborada a la vista, si estas en barra, y su buena rebanada de queso americano bien fundido, a la que después de montar en el pan añaden una mermelada de tocino única de un sabor profundo dulce y muy bien ejecutada, a la que le dan un buen chorro de Jack Daniel’s en su preparación y que le da un sabor amaderado lejano que sí se siente, y en su pan de tapa una buena untada de crema de cacahuate. Es inverosímil la explosión de sabor, y es que es salada, es dulce, es amaderada, es cremosa, es fantástica.

Seguimos con una smash alioli $150 de igual manera en este buen pan brioche (siempre he pensado que el pan es el 505 del éxito de una buena hamburguesa) con la misma porción de carne, ésta la ponen en plancha y al tiempo aplastan hasta dejar una “película de carne” sobre ella. Buscando obtener una buena costra de dorados en toda su superficie, dejando un sabor intenso en ella. Montan una buena cantidad de cebolla caramelizada un par de tiras de tocino y es todo, a disfrutarla. Muy buena, los doraditos dan un sabor sinigual, su cebolla caramelizada con mucho oficio y ese tocino que es un poco más grueso que una rebanada normal, es crujiente y muy bueno.

Por último, y ya casi con el tanque lleno, probamos la Miñón $260 esta es como la estrella de la casa, de hecho fue la que más le gustó a Claudio, y es una remembranza a aquel restaurante El Tirol, al que Paco acudía con su papá. Con un gramaje superior a las anteriores. Ésta cuenta con 200 gr. Lleva queso suizo, dos buenas rebanadas de tocino y arúgula. Y un preparado de champiñones salteados con una reducción de vino tinto y un toque de crema ¡Voila!

¡Sé feliz!

Evaluación

Comida 5

Lugar 4

Servicio 5

Voodoo Burgers

Domicilio: Av. Tepeyac 745, Chapalita, 45040 Zapopan, Jal.

Horario: Martes de 6:00 pm a 10:00 pm; Miércoles a domingo de 2:00 pm a 10:00 pm

IG: voodoo_burger_nice

CT