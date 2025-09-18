Apple presentó oficialmente iOS 26, la nueva versión de su sistema operativo, que llega cargada de ajustes en diseño y funcionalidad pensados para que el uso cotidiano del iPhone o iPad sea más intuitivo, dinámico y eficiente. Incluso quienes no dominan la tecnología podrán notar mejoras significativas en fluidez y practicidad.

Liquid Glass: un rediseño elegante

Uno de los cambios más llamativos es el estilo “Liquid Glass”, que aporta a la pantalla un acabado moderno con transparencias que recuerdan al vidrio. Esto unifica la apariencia entre el Centro de Control, la pantalla principal y las aplicaciones. Los íconos ahora pueden configurarse en modo claro, oscuro o con un efecto semitransparente. La pantalla de bloqueo también evoluciona: la hora se adapta al fondo elegido y, al mover el dispositivo, la imagen genera una sensación tridimensional que parece cobrar vida.

Apple Intelligence: un salto en asistencia inteligente

Con iOS 26, la inteligencia artificial del iPhone adquiere un papel protagónico. Una de las funciones destacadas es la Traducción en Vivo, que traduce automáticamente mensajes de texto, llamadas telefónicas y videollamadas de FaceTime. Incluso, con los AirPods es posible escuchar la traducción en tiempo real con voz natural. Otra novedad es la Inteligencia Visual, que permite interactuar con elementos que aparecen en la pantalla para buscar información, añadir eventos al calendario o aclarar dudas con solo señalar lo que se muestra. A esto se suman herramientas creativas como Genmoji, que genera nuevos emojis combinando descripciones, e Image Playground, que aplica estilos y efectos a fotografías o ilustraciones.

Más control en llamadas y mensajes

Las interrupciones también se reducen con Revisión de Llamadas, una función que responde automáticamente a números desconocidos solicitando el nombre y motivo de la llamada antes de que el dispositivo suene. De esa forma, el usuario decide si contesta o no. En la aplicación Mensajes ahora es posible crear encuestas en grupos y personalizar los chats con imágenes o fondos. También se optimizó la gestión de llamadas en espera y los filtros contra spam telefónico.

Actualizaciones en apps clave

CarPlay: facilita responder mensajes y revisar actividades sin perder atención al volante.

Mapas: memoriza trayectos frecuentes, advierte sobre retrasos y permite compartir ubicaciones.

Juegos: integra una aplicación que centraliza logros, actividad y desafíos con amigos.

Wallet: añade seguimiento en tiempo real de maletas y vuelos vinculados a la tarjeta de embarque.

Fotos: ahora se organiza en secciones como “Biblioteca” y “Colecciones”; las imágenes favoritas cuentan con efecto 3D.

Accesibilidad: se incluyen mejoras para lectores de Braille y opciones para reducir mareos durante viajes.

Compatibilidad del nuevo sistema

iOS 26 puede instalarse en la mayoría de los modelos recientes: desde el iPhone SE (segunda generación) y el iPhone 11, hasta las series 12, 13, 14, 15, 16 y los próximos iPhone 17. Con esta actualización, Apple no solo moderniza la estética de sus dispositivos, sino que refuerza la usabilidad y adapta la experiencia a las necesidades del día a día. Basta con actualizar tu iPhone o iPad para comenzar a explorar todas estas funciones.

BB