¿Ya la conoces? Instagram lanzó recientemente una nueva función llamada “tomas instantáneas”. No solo se trata de una opción entretenida, también está pensada para proteger la privacidad de quienes disfrutan compartir sus momentos.

Con esta novedad, la app de Meta permite enviar imágenes de manera rápida y efímera, tal como lo sugiere su nombre. Si aún no la has usado, aquí te contamos las razones para probarla.

¿Para qué sirven las instantáneas de Instagram?

Las nuevas instantáneas de Instagram son imágenes que los usuarios capturan con la cámara trasera o frontal y al ser enviadas a los contactos se borran automáticamente.

¿Cómo sucede? La primera opción es cuando desaparecen tras ser vistas por el destinatario en particular. Y la segunda opción es cuando se comparten con toda la red, tienen una caducidad de 24 horas y al ser abiertas se eliminan de inmediato.

A diferencia de las InstaStories, las tomas instantáneas siempre se borran cuando una persona las abre, lo que incrementa la privacidad del creador de contenido o el titular de una cuenta.

Este nuevo recurso de comunicación en Instagram, que se anunció a principios del año pero que recién va llegando a más usuarios, no puede ser guardado, grabado en la pantalla o tomarle una screenshot.

Otras ventajas que ofrecen son:

Son imágenes que capturan tus vivencias y experiencias lo más apegado a la realidad, por lo que no pueden ser editadas con filtros, retoques ni stickers.

Puedes elegir quién ve tu instantánea, ya sean tus "mejores amigos" o una lista personalizada de seguidores.

Cuentan con una configuración "Vanish Mode", que le da seguridad a quienes las comparten porque, al ser fotografías instantáneas, desaparecen al ser vistas o 24 horas posteriores a su entrega.

¿Cómo tomar fotografías instantáneas en Instagram?

A continuación, te explicamos cómo conseguir capturar una toma instantánea en Instagram para que pruebes esta nueva herramienta:

Abre la aplicación de Meta y dirígete a la sección de "Mensajes". Pulsa en el ícono de la media cara que aparece junto al panel de "Notas" o en la parte superior de la pantalla da clic en el ícono de la cámara con un destello. Selecciona "Probar" y toma tu fotografía instantánea. Finalmente, escoge los contactos con quienes deseas compartirla y envíala. Toma en cuenta que las tomas instantáneas se muestran en la sección "Notas" para que los demás vean que has capturado una y, si quieren, la abran.

Recuerda que cualquier contenido que compartas en Instagram debe ser publicado bajo tu responsabilidad.

