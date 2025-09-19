¿Qué es el 'catfishing' y cómo puedes evitarlo en tus citas?

En el mundo de las citas online, conocer a alguien nuevo puede parecer fácil y emocionante. Sin embargo, también puede convertirse en una experiencia peligrosa cuando la persona al otro lado de la pantalla no es quien dice ser. A esto se le conoce como catfishing, una forma de engaño en línea que puede tener consecuencias emocionales, económicas y psicológicas.

El catfishing consiste en crear una identidad falsa en redes sociales o aplicaciones de citas con el fin de establecer una relación romántica o de confianza con alguien más. Estas identidades suelen ser muy elaboradas: fotos robadas, perfiles de amigos ficticios, publicaciones creíbles y hasta números de teléfono falsos. El objetivo puede ir desde conseguir atención emocional hasta estafar a la víctima.

Uno de los casos más impactantes fue el de Kirat Assi, quien mantuvo una relación virtual durante ocho años con un hombre inexistente creado por su propia prima. Historias como esta demuestran lo fácil que es caer en este tipo de manipulaciones.

¿Cómo detectar el catfishing?

Hay señales de alerta que te pueden ayudar a identificar un posible catfisher :

Evita las videollamadas o encuentros en persona, siempre con excusas.

Se muestra demasiado interesado desde el inicio, usando frases como “eres el amor de mi vida”.

Pide cambiar la conversación a plataformas privadas como WhatsApp o Telegram.

Solicita dinero, regalos o favores sospechosos, a veces usando excusas sentimentales o urgencias médicas.

Tiene un perfil poco activo, con pocos amigos, fotos o interacciones reales.

Conoce demasiado de ti o parece compartir todos tus gustos, lo cual puede ser una forma de manipulación.

¿Cómo protegerte?

Haz una búsqueda inversa de imágenes para comprobar si las fotos que usa aparecen en otros perfiles.

No compartas información personal ni imágenes íntimas con alguien que no conoces en persona.

Desconfía si todo avanza muy rápido o si la relación parece “perfecta” desde el inicio.

Consulta con alguien de confianza si tienes dudas o sospechas.

En las citas digitales, la precaución es clave. Conocer los signos del catfishing puede ayudarte a protegerte y a vivir relaciones más seguras y auténticas.

EE