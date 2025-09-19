¿Qué es el 'catfishing' y cómo puedes evitarlo en tus citas?

En el mundo de las citas online, conocer a alguien nuevo puede parecer fácil y emocionante. Sin embargo, también puede convertirse en una experiencia peligrosa cuando la persona al otro lado de la pantalla no es quien dice ser. A esto se le conoce como catfishing, una forma de engaño en línea que puede tener consecuencias emocionales, económicas y psicológicas. El catfishing consiste en crear una identidad falsa en redes sociales o aplicaciones de citas con el fin de establecer una relación romántica o de confianza con alguien más. Estas identidades suelen ser muy elaboradas: fotos robadas, perfiles de amigos ficticios, publicaciones creíbles y hasta números de teléfono falsos. El objetivo puede ir desde conseguir atención emocional hasta estafar a la víctima. Uno de los casos más impactantes fue el de Kirat Assi, quien mantuvo una relación virtual durante ocho años con un hombre inexistente creado por su propia prima. Historias como esta demuestran lo fácil que es caer en este tipo de manipulaciones. Hay señales de alerta que te pueden ayudar a identificar un posible catfisher: En las citas digitales, la precaución es clave. Conocer los signos del catfishing puede ayudarte a protegerte y a vivir relaciones más seguras y auténticas. EE