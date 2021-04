Hermosa iluminación de esta Luna llena rosa puesta en el signo de Escorpión, en un cielo despejado los astros por fin se están alineando. Esta energía da un cambio de conciencia muy positiva sé más optimista y toma fuerza para cerrar ciclos. www.soylaurarivas.net Instagram y Twitter: @soylaurarivas.

HORÓSCOPO DE ARIES

Esta semana necesitas de alguien que te aporte y no que te aparte, no quieres alguien que te frene y robe energía, necesitas a alguien que dé adrenalina a tu vida esa dosis de energía que tanto necesitas, un cómplice en tus aventuras.

Decreto: Yo soy potencial ilimitado. Piedra: Amatista. Color: Rojo. Número: 48.

HORÓSCOPO DE TAURO

Tienes un orgullo difícil de superar y aguante para muchas cosas, por fuera pareces duro pero por dentro eres mucho más frágil, tienes un amor propio y ego envidiable, fuerte y vulnerable, si te cruzas con alguien que pueda manipularte tu amor propio pasará a segundo plano.

Decreto: Yo soy la riqueza que fluye dentro de mí. Piedra: Esmeralda. Color: Verde. Número: 12.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

Los que se enamoran de ti su vida da un giro de 180 grados, eres de esas personas que pone toda su energía cuando estás al lado de la persona que ama y te querrá tal y como eres porque se enamora de verdad, siempre perdonas aunque no lo merezcan o que tan malos hayan sido contigo, eres muy directo y honesto a muchos eso no les gusta, eres amor puro.

Decreto: Yo soy abundancia. Piedra: Rubí. Color: Azul. Número: 28.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

El que se cruza por tu vida siente que lo tiene todo o no tiene nada, tienes la necesidad de desaparecer a menudo pero también te esfuerzas por impresionar y hacer feliz a las personas que están a tu lado, aunque tus cambios de humor te traigan problemas necesitas que te entiendan es complicado amarte pero es más complicado dejarte de amar.

Decreto: Soy un imán para los milagros. Piedra: Calcita. Color: Blanco. Número: 20.

HORÓSCOPO DE LEO

Tienes mucha fuerza para afrontar las adversidades, te cuesta mucho pero tienes claras tus ideas y sabes lo que quieres y lo que no vale la pena, no miras hacia atrás, intentas remplazar a los que no te aportan por los que de verdad dan cosas valiosas es lo más importante para ti.

Decreto: Yo soy vibrante. Piedra: Ágata. Color: Naranja. Número: 9.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Puedes ser peligroso pero sólo lo suficiente, tienes demasiada paciencia para aguantar estupideces y tardas en explotar, sabes que la mejor manera de venganza es el plato frío, sólo cuando hay un daño extremo de por medio para sentir que debes devolverlo, eres perfeccionista.

Decreto: Yo soy responsable de mi vida. Piedra: Azabache. Color: Gris. Número: 2.

HORÓSCOPO DE LIBRA

Amas con intensidad y exigencia, generosidad y con ganas de que lo sepa el mundo entero, no te da miedo entregar el corazón y el alma aunque termines hecho pedazos y no cualquiera está listo para entregarte el corazón porque eres más que una relación desenfrenada y pasional, eres fuego en cada beso, abrazo y caricia.

Decreto: Yo soy fuerte y valiente. Piedra: Jaspe verde. Color: Rosa. Número: 13.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Es complicado amarte porque caen rendidos a tus pies, te gusta controlarlo todo, te cuesta confiar en alguien, eres rencoroso y si no hay disculpas no perdonas. Amas con intensidad pero eres complicado de amar, puedes ser muy paciente pero pierdes todo lo bonito que te han dado con un mal gesto aunque lo vuelves a ganar con detalles.

Decreto: Yo soy poder absoluto. Piedra: Ojo de gato. Color: Amarillo. Número: 14.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Eres una persona única cuando tienes algo entre manos, te encanta formar parte de una buena revolución, eres la persona que da la energía y que hace que el mundo luche por sus sueños y eso te encanta por eso eres único, excepcional e irremplazable, solo debes de aprender a confiar en las personas que están tu lado.

Decreto: Yo soy paz y tranquilidad. Piedra: Turmalina verde. Color: Morado. Número: 23.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

Para conquistarte tienen que tener sólo dos cosas: ser honesto y fiel. Te dejas seducir cuando alguien cumple lo que promete, no te gustan las indirectas, te gusta que la persona con la que estás se quede con sus gustos y que te demuestren su cariño día a día.

Decreto: Yo soy alegría y felicidad. Piedra: Turquesa negra. Color: Café. Número: 35.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

El alma gemela de acuario es la que de verdad estimula su inteligencia, tiene que ser alguien que te enamore desde el primer momento por su forma de ser, valoras mucho las personas que te hacen sentir especial, escuchas mucho, pero también necesitas desahogarte y sentirte escuchado.

Decreto: Yo soy un ser amado y bendecido por el universo. Piedra: Zafiro. Color: Negro. Número: 10.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Para conquistarte necesitas a una buena persona en todo momento, las que no son gentiles no das nada por ellas. Te gusta que se preocupen por saber qué es lo que te gusta, te gustan las personas que trabajan duro por sus sueños, te gustan los detalles pequeños e inesperados en el día a día, te seducen las personas que se fijan mucho más allá de la apariencia.

Decreto: Yo soy prosperidad. Piedra: Ópalo. Color: Dorado. Número: 6.

- Contacta a Laura Rivas: