Conoce los riesgos de automedicarse

Automedicarse es una práctica común en el mundo que consiste en administrarse por cuenta propia algún medicamento. En México, el 78% de las personas se automedican, ya sea por costumbre o por recomendación de algún familiar o amigo, revela una encuesta de la Universidad del Valle de México.

Aunque automedicarse es parte de la cultura mexicana y de muchas otras partes del mundo, a menudo la gente se puede dejar llevar por creencias o información errónea e ignorar los riesgos de esta práctica.Tratándose de analgésicos, por ejemplo, las personas suelen desconocer que no todos actúan con los mismos mecanismos y no todos son efectivos para todas las personas, ni para todos los padecimientos. Mientras algunos analgésicos actúan sobre el dolor, pueden no tener un efecto antiinflamatorio, como es el caso del acetaminofén o paracetamol. Aunque es común tenerlo en la casa, no es un medicamento libre de riesgos si no se tiene cuidado en su dosificación. Según la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, la sobredosis de paracetamol tiene un efecto tóxico para el hígado. Igualmente existen riesgos al automedicarse antibióticos que, aunque de venta controlada, también se puede tener acceso a ellos a través de sobrantes previamente recetados.

