Ser mujer... es una tarea constante, estar siempre lista, estar siempre bella, siempre arreglada y dispuesta a todo lo que surja en el día.

Sonreír ante lo triste, ser fuerte ante lo débil... Los cambios y las buenas noticias no se hacen esperar.

Es una semana de Luna Nueva puesta en el signo Piscis.

HORÓSCOPO DE ARIES

Esfuérzate más y deja de ser negativo. Cada día aporta más cosas por hacer en tu futuro inmediato. Es tiempo de cambiar de actitud y mejorar tu carácter. En lugar de planear venganzas o cosas negativas piensa en cómo puedes defenderte incluso hasta de ti mismo. Tiempo de reflexionar. Posibles problemas legales, documentos y situaciones de Karma en tu vida.

Color: Azul. Número: 8. Palabra clave: Regreso. Ritual de Justo Juez.

HORÓSCOPO DE TAURO

Rectifica las acciones pasadas para evitar consecuencias futuras. Es momento de sanación y liberación. En el mayor de los casos y el dinero todo depende de tus buenas acciones y tu capacidad de administrar tus propios recursos. Trata de ser más espiritual.

Color: Verde. Número: 18. Palabra clave: Pérdida. Ritual Abre Caminos.

HORÓSCOPO DE GÉMINIS

La vida no se equivoca y por mucho esfuerzo que quieras hacer la situación actual es insostenible. Tu futuro se ve incierto y el miedo y la ansiedad se han apoderado de tus pensamientos. Es mejor la distancia y un buen arreglo que la infelicidad.

Color: Amarillo. Número: 4. Palabra clave: Partida. Ritual Ángel Protector.

HORÓSCOPO DE CÁNCER

Rectifica métodos, camino y forma. Un cambio positivo y una buena actitud lograrán consolidar metas y hacer buenos negocios. En el amor las peleas o discusiones se acentúan por tu mal carácter. Negocios importantes con personas del pasado.

Color: Café. Número: 22. Palabra clave: Retomar. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE LEO

No puedes tapar del Sol con un dedo. La verdad sale a flote y los remedios que has puesto para que no se sepa son solo pequeños parches. Todos tienen la libertad de elegir sus credos, preferencias religión. El amor está cerca. Cuídate de los engaños.

Color: Naranja. Número: 12. Palabra clave: Tolerancia. Ritual Contra envidias.

HORÓSCOPO DE VIRGO

Tú capacidad de manejar cualquier situación está demostrada. Puedes parecer feliz, pero la soledad de estos días te ha hecho reflexionar en lo verdaderamente importante, y a partir de esto tu cambio será inevitable positivo y muy especial. El amor llegará en forma definitiva.

Color: Gris claro. Número: 13. Palabra clave: Agradecer. Ritual: Amor.

HORÓSCOPO DE LIBRA

No puedes ser juez y parte. Si quieres saber la verdad confronta, habla directo y no permita chismes. Lo que tu consideras una indiscreción imperdonable en realidad tiene una gran historia que ahora mismo podría verte de mucha utilidad.

Color: Blanco. Número: 18. Palabra clave: Sorpresa. Ritual Contra envidias.

HORÓSCOPO DE ESCORPIÓN

Debes modificar conductas y no mentirte a ti mismo. Una vez engañado siempre engañado. Recoge la dignidad, ármate de valor y recupera tu vida. No admites a quien solo aporta traición y dolor. Las personas y las circunstancias no cambian. Cambia tú.

Color: Rojo. Número: 7. Palabra clave: Fidelidad. Ritual Ángel protector.

HORÓSCOPO DE SAGITARIO

Sé optimista, trata de tomar fuerza y cierra ciclos. El principal amor debe de ser a tu persona, proyecto de vida y sentirte feliz. Todos te aman y te recuerdan, sin embargo debes de ser fuerte para pelear por lo que por derecho divino te corresponde.

Color: Palo de rosa. Número: 26. Palabra clave: Fortaleza. Ritual Santa Bárbara.

HORÓSCOPO DE CAPRICORNIO

En mucho tiempo no te has levantado de la calma o aparente pasividad. Eso verdaderamente provoca enfermedad llanto y destrucción. Deja atrás la apatía y empieza un régimen de alimentación física y espiritual. Nadie es tú felicidad, en esta etapa vas solo o sola y te necesitas.

Color: Negro. Número: 4. Palabra clave: Perseverancia. Ritual Abre caminos.

HORÓSCOPO DE ACUARIO

En esta etapa te das cuenta de que no eres la verdad absoluta. Busca tu destino y deja de vivir en la casa de alguien más. Ningún pretexto es válido para humillar y poner pretextos para no hacer lo correcto. Se descubren tus infidelidades y alguien con más poder de lo que pensabas deja de confiar en ti.

Color: Púrpura. Número: 11. Palabra clave: Caro. Ritual Ángel protector.

HORÓSCOPO DE PISCIS

Cambias de carácter pues esta es una semana de decisiones para todos los signos. Estás muy activo, contento y a pesar de que quieres volver atrás eso no es posible. El pasado no es en la dirección en la que vas. Ten cuidado con los cambios de humor.

Color: Azul. Número: 19. Palabra clave: Equilibrio. Ritual Contra envidias.

