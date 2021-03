Famosos que fueron pareja y nadie recuerda

Existen parejas de celebridades tan icónicas que siempre quedarán grabadas en nuestras mentes aún años después de su ruptura, pero existen otras que por diferentes razones (ya sea que son muy diferentes o que no hicieron muy mediática su relación) que años después nos sorprendemos al descubrir o recordar que alguna vez estuvieron juntos. ¿Las recuerdas todas?

1. Irina Shayk y Cristiano Ronaldo

La modelo rusa es sin duda una celebridad que prefiere no compartir mucho sobre su vida privada. Durante 4 años mantuvo una relación y tuvo una hija con el actor Bradley Cooper, y en todo ese tiempo compartieron pocos detalles privados. Por lo tanto no es de extrañarse que muchos no recuerden el noviazgo de 5 años entre Irina y el futbolista Cristiano Ronaldo.

2. Ryan Gosling y Sandra Bullock

Poco después de protagonizar Murder by Numbers en 2002, Sandra Bullock en ese entonces de 37 años, y Ryan Gosling de 21, compartieron una relación sentimental por más de un año. Aunque no muchos se acuerden de aquel romance, Gosling ha declarado que tanto ella como Rachel McAdams son las mejores novias que ha tenido en su vida.

3. Nicole Kidman y Lenny Kravitz

Long long time ago... (entre 2003 y 2005) Nicole Kidman y Lenny Kravitz compartieron un romance que estuvo a punto de convertirse en matrimonio, pero antes de que esto ocurriera terminó en buenos términos. Hasta la fecha Lenny se refiere a Nicole como una "gran persona".

4. Lindsay Lohan y Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama y Lindsay Lohan. EFE

Una de las parejas más recordadas de Wilmer Valderrama sin duda es Demi Lovato, pero la otra ex chica Disney con quien el actor de ascendencia venezolana tuvo un romance y no es tan sabido es Lindsay Lohan, con quien anduvo en 2004. Lohan y Valderrama compartieron pantalla cuando la actriz fue invitada en un episodio de That 70 show, programa que lanzó al actor al estrellato.

5. Jake Gyllenhaal y Reese Witherspoon

Este no es el primer caso de romance que trasciende la pantalla, pero definitivamente nos hubiera gustado que durara más. Además de tener en común apellidos difíciles, Reese y Jake comparten un título en su filmografía: Rendition, película donde se conocieron y a partir de la cual iniciaron un vínculo amoroso que duró aproximadamente dos años.

6. Joe Jonas y Gigi Hadid

Aunque la historia de amor de los ahora esposos Sophie Turner y Joe Jonas nos encante, no podemos negar que el cantante hacía una excelente pareja con la modelo Gigi Hadid, quien apareció en el video musical de Cake by the Ocean junto a Joe y con quien estuvo por algunos meses.

7. Mila Kunis y Macaulay Culkin

Mila Kunis tiene casi una década al lado del actor Ashton Kutcher, pero quién diría que mantuvo un noviazgo con el también actor Macauly Culkin ¡por ocho años!

8. Blake Lively y Penn Badgley

Desde 2012 Blake Lively protagoniza una envidiable historia de amor al lado de Ryan Reynolds, pero lo que pocos recuerdan es que en sus días de Gossip Girl, la actriz fue novia de Penn Badgley, con quien también vivió una historia de amor en pantalla.

9. Justin Timberlake y Cameron Diaz

¿Alguien recuerda que en la película Shrek 2, cuando Shrek conoce la habitación donde Fiona vivió toda su vida de soltera, descubre (entre varias cosas) un póster que dice Sir Justin con la imagen de un Justin Timberlake medieval?

Resulta que fue un guiño a la relación que en aquel entonces compartían Cameron Diaz, que hace la voz de Fiona, y el cantante.

¿Cuál de estas es tu pareja favorita?

MR