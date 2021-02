Hay ocasiones en las que quieres relajarte viendo una cinta y hay otros días en los que buscas un subidón de adrenalina. Afortunadamente para todos, Netflix cuenta con opciones para ambos momentos y su catálogo tiene películas bastante perturbadoras.

Se trata de cintas que no sólo manejan temas de terror o de zombies, sino que también se internan en tu mente y sacan el lado más oscuro de sus personajes. Estas películas no son aptas para personas sensibles o miedosas, así que no digas que no te lo advertimos.

Por eso te presentamos las 10 cintas más perturbadoras del repertorio de Netflix, aunque te lo decimos por adelantado: no te dejarán dormir tranquilo.