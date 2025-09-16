Cómo preparar nércar para colibrí y cada cuánto hay que cambiarlo

Los colibríes son aves fascinantes que alegran jardines y terrazas con su rápido vuelo y colores brillantes. Una de las formas más comunes de atraerlos es colocando bebederos con néctar. Aunque en el mercado se venden versiones comerciales, preparar esta mezcla en casa es sencillo, económico y mucho más seguro, ya que evita el uso de colorantes o aditivos que pueden ser dañinos para estas pequeñas aves.La preparación es muy fácil y solo necesitas dos ingredientes: agua y azúcar. La proporción recomendada por especialistas es de 1 parte de azúcar por 4 partes de agua.No uses miel, edulcorantes artificiales ni azúcar morena, ya que pueden fermentar o contener sustancias dañinas para los colibríes.El néctar casero es muy sensible a la temperatura y al ambiente, por lo que debe renovarse con frecuencia:Además, es fundamental lavar el bebedero con agua caliente y jabón suave cada vez que reemplaces la mezcla, para evitar el crecimiento de hongos o bacterias que podrían enfermar a las aves.Preparar néctar casero para colibríes es una práctica sencilla que no solo ayuda a estas aves a obtener energía, sino que también permite disfrutar de su presencia de manera segura y responsable.BB