Cómo preparar nércar para colibrí y cada cuánto hay que cambiarlo

Los colibríes son aves fascinantes que alegran jardines y terrazas con su rápido vuelo y colores brillantes. Una de las formas más comunes de atraerlos es colocando bebederos con néctar. Aunque en el mercado se venden versiones comerciales, preparar esta mezcla en casa es sencillo, económico y mucho más seguro, ya que evita el uso de colorantes o aditivos que pueden ser dañinos para estas pequeñas aves.

Receta de néctar casero

La preparación es muy fácil y solo necesitas dos ingredientes: agua y azúcar. La proporción recomendada por especialistas es de 1 parte de azúcar por 4 partes de agua.

Instrucciones paso a paso:

Hierve el agua para eliminar impurezas.

Añade el azúcar cuando el agua esté caliente y revuelve hasta que se disuelva por completo.

Deja que la mezcla se enfríe a temperatura ambiente antes de colocarla en el bebedero.

No uses miel, edulcorantes artificiales ni azúcar morena, ya que pueden fermentar o contener sustancias dañinas para los colibríes.

Cada cuánto cambiar el néctar

El néctar casero es muy sensible a la temperatura y al ambiente, por lo que debe renovarse con frecuencia:

En climas cálidos o soleados: cámbialo cada 1 a 2 días, ya que el calor acelera la fermentación.

En climas templados: se puede mantener de 2 a 3 días.

En temporadas frías: el néctar puede durar hasta 4 días, pero siempre revisa que no haya burbujas, mal olor o cambios de color.

Además, es fundamental lavar el bebedero con agua caliente y jabón suave cada vez que reemplaces la mezcla, para evitar el crecimiento de hongos o bacterias que podrían enfermar a las aves.

Consejos adicionales

Coloca el bebedero en un lugar con sombra parcial, para mantener fresca la solución.

No uses colorante rojo; el bebedero en sí puede ser de ese color para atraerlos.

Complementa el alimento con flores naturales ricas en néctar, como bugambilias o salvias, que también favorecen el ecosistema.

Preparar néctar casero para colibríes es una práctica sencilla que no solo ayuda a estas aves a obtener energía, sino que también permite disfrutar de su presencia de manera segura y responsable.

