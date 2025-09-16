Estas son las mejores bebidas para aguantar el ritmo en el trabajo

Para aguantar el ritmo en el trabajo de manera saludable y sostenida, es clave mantener una buena hidratación, niveles estables de energía y concentración.

Aquí la Inteligencia Artificial nos deja una lista de las mejores bebidas según sus beneficios específicos:

1. Agua

Beneficios: Hidratación óptima, cero calorías, previene la fatiga.

Consejo: Añade rodajas de limón, pepino o menta si quieres más sabor.

2. Café (con moderación)

Beneficios: Estimula el sistema nervioso, mejora la concentración.

Dosis ideal: 1-2 tazas al día. Evita después de las 4 p.m. si te cuesta dormir.

Evita: Exceso de azúcar o cremas.

3. Té verde o té negro

Beneficios: Contienen cafeína y L-teanina, que mejora el enfoque sin nerviosismo.

Té verde: Más suave, antioxidante.

Té negro: Más cafeína, ideal en la mañana.

4. Electrolitos o agua de coco

Beneficios: Reponen minerales si sudas mucho o estás en movimiento constante.

Ideal para: Oficios físicos o jornadas largas.

5. Matcha

Beneficios: Cafeína + antioxidantes + L-teanina = energía y foco duraderos.

Mejor momento: Mañana o después de almuerzo.

MV