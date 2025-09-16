Estas son las mejores bebidas para aguantar el ritmo en el trabajo

Para aguantar el ritmo en el trabajo de manera saludable y sostenida, es clave mantener una buena hidratación, niveles estables de energía y concentración.Aquí la Inteligencia Artificial nos deja una lista de las mejores bebidas según sus beneficios específicos:Beneficios: Hidratación óptima, cero calorías, previene la fatiga.Consejo: Añade rodajas de limón, pepino o menta si quieres más sabor.Beneficios: Estimula el sistema nervioso, mejora la concentración.Dosis ideal: 1-2 tazas al día. Evita después de las 4 p.m. si te cuesta dormir.Evita: Exceso de azúcar o cremas.Beneficios: Contienen cafeína y L-teanina, que mejora el enfoque sin nerviosismo.Té verde: Más suave, antioxidante.Té negro: Más cafeína, ideal en la mañana.Beneficios: Reponen minerales si sudas mucho o estás en movimiento constante.Ideal para: Oficios físicos o jornadas largas.Beneficios: Cafeína + antioxidantes + L-teanina = energía y foco duraderos.Mejor momento: Mañana o después de almuerzo.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV