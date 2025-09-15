¿Cuánto pozole puedes comer el 15 de septiembre sin que te haga daño?

Durante las celebraciones del Día de la Independencia de México, es bastante común degustar platillos típicos de la gastronomía mexicana, especialmente el pozole, que se prepara con granos de maíz y carne con mucho caldo.

A pesar de ser un platillo ideal para cualquier ocasión, el pozole suele ser el plato estrella de las fiestas patrias, en las que las familias se reúnen para comer, compartir y celebrar.

No obstante, es importante recordar que todo en exceso es malo. Por esta razón, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha revelado cuál es la cantidad ideal de platos de pozole que se pueden comer, sin que la salud se vea afectada. A continuación te explicamos.

¿Qué tan saludable es el pozole?

El IMSS enfatiza en que, para poder disfrutar de cualquier platillo, la clave es la moderación. Además, aunque pareciera lo contrario, la realidad es que el pozole es un platillo bastante saludable, pues contiene todos los nutrientes requeridos a la hora de la comida.

Por su parte, es importante considerar los acompañamientos de este delicioso platillo, como chicharrones, tacos, tostadas, entre otros, que podrían restarle valor nutricional.

¿Cuánto pozole se recomienda consumir el 15 de septiembre?

Durante los festejos patrios, muchas personas esperan con ansias la hora de degustar de un delicioso pozole, y el IMSS brindó varias recomendaciones para evitar cualquier problema de salud, y continuar con la fiesta.

El IMSS recomienda lo siguiente:

Comer 1 taza y media de pozole, es decir, alrededor de 100 gramos.

es decir, alrededor de 100 gramos. 60 gramos de carne.

Verdura al gusto (lechuga, cebolla, limón, rábano, chile)

A pesar de que el pozole es un platillo muy nutritivo, los antojitos o acompañamientos pueden no serlo, por lo tanto, se recomienda comer en pequeñas cantidades o evitar los siguientes ingredientes y acompañamientos:

Chicharrones

Tostadas

Crema

Manitas de puerco

Alitas

Gorditas

Chalupas

Tacos

