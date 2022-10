Fantasía otoñal en Anaheim

Ya sea por su excelente ubicación al Sur del Estado de California, o sencillamente porque es donde se encuentra Disneyland, Anaheim es un destino que aparece tarde o temprano en el itinerario de todo viajero que visita los Estados Unidos. Y el cierre de este año promete ser un momento perfecto para hacer maletas y recorrer sus encantos, tanto los clásicos como los nuevos.

Si buscas acción, actividades familiares y buena comida, esta ciudad se convertirá en una de tus favoritas.

El otoño comienza a caer suavemente en el ambiente y su temperatura es fresca por las tardes, dejando atrás poco a poco un caluroso verano. A pesar de su ritmo acelerado y múltiples actividades, Anaheim se recorre en paz y sobre todo con seguridad. ¿Un plus? Sus servicios turísticos principales suelen contar con personal que comprende y habla español.

Cuando hablamos de “excelente ubicación” no es una etiqueta que se cuelgue a la ligera. Anaheim está a las afueras de Los Ángeles y Pasadena, y muy cerca de Pasadena y Long Beach. Su red de conexiones te permitirá llegar rápido a otros puntos del Estado, como San Diego (a menos de 2 horas en auto) y con ello, a la frontera mexicana.

El lugar más feliz de la Tierra

Disneyland es una de las principales razones para elegir la ciudad de Anaheim como destino, ¿y cómo no? Este parque cuenta con hoteles, restaurantes y atracciones que lo mismo fascina a pequeños que a los adultos. Entre las novedades que tiene y las atracciones de temporada podemos contar:

“Web Slingers” es una nueva atracción dentro de “Avengers Campus”, donde podrás acompañar a “Spider-Man” en un día normal, normal para él, claro, porque quien lo viva a su lado estará en un evento de adrenalina y acción sensacional.

“Snow White’s Enchanted Wish” está pensada para los fans de “Blancanieves”. Esta atracción te lleva directo al cuento y podrás ver a los siete enanos minando por gemas. Esta historia de amor, heroínas y villanos será la delicia de todas las familias.

Ambiente de Halloween. Si visitas Disneyland durante octubre podrás disfrutar el decorado único de temporada, platillos especiales en sus restaurantes y atracciones temporales, como “Guardians of the Galax Monsters After Dark” o “Haunted Mansion Holiday”.

Al visitar Disneyland encontrarás por sus rincones los llamados “Hidden Mickeys”, que son esos círculos únicos que recuerdan a la silueta del rostro de “Mickey Mouse” (orejas y cabeza). Si te topas con uno, no dejes pasar la oportunidad de tomarle una foto y subirlo a tu Instagram con el hashtag #HiddenMickey.

Pausa cultural

Anaheim tiene mucho de aventura y juegos, pero también cuenta con bastante cultura. Te sugerimos algunos museos que vale la pena agregar a tu plan de viaje:

Muzeo Museum: Un museo que se escribe con “z” no podía ser común, y este es un ejemplo. En su exposición permanente encontramos desde la historia de Anaheim, piezas de arte indígena e incluso objetos de los primeros días de Disneyland y el Angel Stadium. Descubre más en www.muzeo.org

WonderGround Gallery: Un recorrido por la animación de Disney. Impresos, postales y arte original de las películas. También hay charlas con autores y firmas de autógrafos. Explora más en www.disneyland.disney.go.com

Chuck Jones Center for Creativity: Un museo dedicado a Chuck Jones, creador de más de 300 filmes animados de Warner Bros con personajes como “Bugs Bunny”, el “Pato Lucas”, “Porky”, “Elmer Fudd”, “El Correcaminos” y muchos más. Hay clases, exhibiciones e incluso festivales de cine en este recinto. Más información en www.chuckjonescenter.org.

Sabías que Anaheim…

Ganó en el siglo XIX y XX fama como productor de cítricos, pero su verdadero producto estrella eran las uvas. Fue la zona de mayor producción en California hasta 1884, cuando una plaga acabó con los viñedos.

Disneyland fue construido en ¡un año! Cuando abrió, el 17 de julio de 1955, tenía 20 atracciones y paseos. Muchas fallaron en la inauguración.

En Anaheim se encuentra el cuarto estadio más viejo de las Ligas Mayores de Beisbol: Angel Stadium. Pese a su edad sigue siendo práctico y le dio para ser casa del equipo de beisbol (Ángeles de Anaheim) y de 1980 a 1994, de Los Ángeles Rams de la NFL.

EL DATO

Prepara la maleta

La forma más rápida y cómoda para llegar a Anaheim es vía aérea. Líneas como Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús ofrecen el servicio desde nuestra ciudad sin escalas. Toma en cuenta la temporada y compra tus boletos con anticipación para obtener mejores tarifas.