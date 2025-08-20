Miércoles, 20 de Agosto 2025

Estas son las frutas que NUNCA debes mezclar con leche

A menudo, la acidez de las frutas hace que la leche se coagule o se “corte”, en términos populares

Por: El Informador

Aunque tomar licuados de frutas por la mañana, combinar ciertas frutitas con la leche puede acarrear malestares estomacales. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Cuando se trata de combinar frutas y leche en el desayuno, es importante tener en cuenta que algunas frutas pueden no ser compatibles con la leche debido a sus propiedades ácidas o dulces. Esto puede afectar la digestión y causar molestias gastrointestinales. Aquí te decimos cuáles frutitas no son tan compatibles con la leche como creías. 

La acidez y su caótica relación con la leche

 La acidez de estas frutas puede alterar el equilibrio en el sistema digestivo y hacer que las proteínas de la leche se coagulen, lo que puede generar una sensación de pesadez o indigestión. 

Frutas como naranjas, limones, toronjas, piñas, fresas y kiwis pueden ser problemáticas cuando se combinan con leche. Su acidez puede hacer que la leche se coagule, también llamada “leche cortada”, lo que puede dificultar su digestión y causar molestias como hinchazón o gases.

Además, las frutas muy dulces como mangos o plátanos pueden ser difíciles de digerir cuando se combinan con leche. Su alta concentración de azúcares y almidones puede llevar más tiempo en descomponerse y causar molestias gastrointestinales.

 La combinación de azúcares y almidones con la lactosa de la leche puede alterar el equilibrio en el sistema digestivo y causar molestias como gases o inflamación.

Consejos para una digestión saludable

  • Opta por frutas suaves y no ácidas como plátanos maduros, manzanas o peras.
  • Evita combinar frutas ácidas o muy dulces con leche para evitar molestias gastrointestinales.
  • Presta atención a cómo reacciona tu cuerpo a diferentes combinaciones de alimentos y ajusta tu dieta según sea necesario.

