La lluvia matutina sorprendió a la Zona Metropolitana de Guadalajara, afectando vías de comunicación en toda la ciudad debido a encharcamientos e inundaciones, que derivaron en una intensa carga vial y sistemas del transporte público detenidos. Pero una de las zonas con más afectaciones y que incluso se convirtió en el foco de diversos videos compartidos en redes sociales fue la zona del Mercado de Abastos.

Uno de los incidentes que se viralizó rápidamente entre las y los tapatíos fue el incendio de un vehículo, que sorprendió a los internautas porque de hecho se encontraba "bajo el agua". En las imágenes se observa una camioneta tipo estaquitas en medio de la crecida del agua que cubría hasta las llantas, mientras la parte derecha del frente ardía en llamas.

Un trabajador de la zona trataba de echarle cubetazos de la misma agua que rodeaba la zona; sin embargo, esta no alcanzaba a llegar hasta el fuego, hasta que llegó otra persona con un extintor de mano a sofocarlo. Otro de los incidentes fue el vehículo compacto en color rojo que se quedó varado en el cruce de las calles Chicalote y Trigo con su conductor atrapado dentro del coche.

Trabajadores de la zona lo grababan sin ir a auxiliarlo, hasta que en las imágenes aparece una camioneta en color claro que intenta cruzar la crecida del agua, hasta que llega hasta el sitio donde se encuentra el coche compacto y de igual manera queda varada, siendo arrastradas por la corriente y chocando contra el vehículo y posteriormente contra los tráileres.

La tensión aumenta porque el compacto cada vez se ve más sumergido en el agua, teniendo a su conductor en el interior. Pasados unos 15 minutos, los trabajadores le lanzan una cuerda al conductor del vehículo para que salga y se sujete a ella, mientras que otros tantos se acercan a la camioneta para sacar de ella a la conductora, quien sale en brazos de los trabajadores por la puerta del copiloto.

Aunque el conductor sube por un momento al techo del auto, se vuelve a meter al vehículo para intentar moverlo y, pese a que en repetidas ocasiones le piden que salga, el hombre no lo hace y termina la videograbación.

En otros videos con menos tensión se observa cómo algunos trabajadores se tomaron en positivo las afectaciones por inundaciones, pues incluso usaron como alberca las calles.

Nuevamente en Chicalote, un par de jóvenes aprovechó para mostrar sus dotes de clavadistas, mientras otro más se dejó llevar por la corriente. Hubo incluso quien tomaron un costal para usarlo de inflable para montarlo y navegar por la zona.

De acuerdo con lo informado por la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos, es precisamente la calle Chicalote donde históricamente se han registrado estas inundaciones, siendo la zona más afectada, aunque al horario ya disminuyeron los niveles de agua y se encuentra fuera de riesgo. Hasta el momento no se ha informado de afectaciones o pérdidas más allá de lo mencionado.

