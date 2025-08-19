Krispy Kreme lanza donas inspiradas en Harry Potter, ¿cuándo llegarán a México?

¿Te imaginas abrir una caja y encontrar una pizca de magia con varitas de chocolate, relieves que recuerdan a Hogwarts en unas deliciosas donas? pues Krispy Kreme anunció su producto estrella inspirado en el universo de Harry Potter que sí o sí tienes que probar.

Las ricas donas de Harry Potter ya llegaron a las sucursales de Krispy Kreme en Estados Unidos y rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales por todos los fanáticos de la saga, por ello aquí te compartimos cuándo llegan estas delicias mágicas a México.

A través de su cuenta oficial de TikTok, Krispy Kreme compartió un video acompañado del mensaje : “Has sido seleccionado para una deliciosa oportunidad… Tu carta ha llegado. ¿Estás listo para una dulce aventura? Algo se acerca… ¿te imaginas qué puede ser?”.

En el video se puede ver la característica carta de aceptación de Hogwarts con lo siguiente:

Krispy Kreme Doughnuts

Querido destinatario:

Nos complace informarte que has sido seleccionado para una deliciosa oportunidad.

Tus dulces talentos no han pasado desapercibidos y, por ello, te invitamos a prepararte para algo verdaderamente mágico que muy pronto llegará a tu Krispy Kreme más cercano.

Nuestro Hot Now brilla con magia. Nuestras cocinas están preparando algo hechizante, tan encantador que podría pertenecer a los pasillos más legendarios.

Todo será revelado a su debido tiempo… Hasta entonces, mantén tus ojos (y apetito) bien abiertos.

Una nueva dulce aventura está a solo un hechizo de distancia.

Sellado con dulzura y glaseado en misterio.

En el mismo post, Krispy Kreme revela que estas deliciosas y únicas donas llegarán a México el próximo 29 de agosto de este 2025, sin embargo, hasta el momento, no se ha anunciado cuál es el precio que tendrán.

Así son las donas de Krispy Kreme inspiradas en Harry Potter

Krispy Kreme sorprende con cuatro donas dedicadas a cada casa de Hogwarts y una más al mítico Sombrero Seleccionador, que sorprende con un relleno de colores para revelar a qué casa perteneces.

La dona de Gryffindor apuesta por un relleno de mantequilla de galleta, bañado en glaseado rojo y coronado con crumble de galleta Biscoff, detalles dorados y el escudo de la casa del león.

Slytherin se luce con la clásica glaseada original, adornada con remolinos de chocolate y crema verde, acompañada de migas de galleta de chocolate, sin olvidar el emblema de la serpiente.

Para los fieles a Hufflepuff, la propuesta es un relleno de crema pastelera sabor caramelo de mantequilla, cubierta con glaseado dorado, chocolate negro y trocitos de galleta, junto al escudo del tejón.

La dona de Ravenclaw combina el glaseado original con un baño adicional de arándano, chispas azules y, por supuesto, el escudo de la casa del cuervo.

ESPECIAL/X/ @krispykreme

Finalmente, el Sombrero Seleccionador llega en forma de dona rellena con crema de colores rojo, verde, azul o dorado —uno por cada casa— , vestida con glaseado de chocolate, estrellas doradas y la figura del legendario sombrero que decide el destino de los estudiantes de Hogwarts.

ESPECIAL/X/ @krispykreme

