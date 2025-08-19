¿Qué pasa en el cuerpo si me como un plátano en ayunas?

El plátano es una fruta que puede encontrarse durante todo el año, por lo que es consumida en cientos de lugares alrededor del mundo . Se estima que existen cerca de 100 variedades de plátano , de las cuales ocho se cultivan en México , de acuerdo con información recabada por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

Además de su dulce y suave sabor, los plátanos son conocidos por sus propiedades nutricionales, razón por la que es común que se considere una opción ideal para el desayuno o como el primer alimento del día.

No obstante, como sucede con otras comidas, ingerir plátano en ayunas tiene sus pros y contras, dependiendo de diversos factores.

¿Qué pasa si comes plátano en ayunas?

Los azúcares y almidón presentes en el plátano proporcionan energía inmediata y generan sensación de saciedad, por lo que suele utilizarse para dietas o regímenes alimenticios diseñados para perder peso.

Adicionalmente, la ingesta de una pieza de esta fruta al despertar se refleja en el estado anímico de quien lo consume al proveer triptófano, aminoácido auxiliar en el equilibrio de la serotonina, conocida como la hormona de la felicidad, disminuyendo los niveles de estrés, insomnio y ansiedad.

No obstante, existen casos puntuales en los que romper el ayuno con una pieza de plátano no es recomendable, tales como en personas diabéticas, quienes requieren de una alimentación más completa para no desequilibrar sus niveles de glucosa. La Federación Mexicana de Diabetes aclara que quienes padecen esta condición pueden consumir plátano y otras frutas de forma moderada, ya que al contener fructosa este se metaboliza de forma distinta a los azúcares artificiales, por lo que no se acumula en la sangre.

MV