Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 19 de agosto

Los productos del campo tienen su día de rebajas en Walmart. Este 19 de agosto, productos básicos de la cocina como el jitomate, la cebolla y la papa están incluidos en el catálogo de ofertas. Además, desde esta semana ya es posible encontrar pan de muerto, una de las comidas de temporada más apreciadas en México.

Las promociones Martes de Frescura en Walmart son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales de la cadena como en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.

En dicha página hay ofertas exclusivas, como la pieza de pan de muerto por 20.00 pesos, en sus presentaciones tradicional, con chispas de chocolate y relleno de queso con zarzamora. Asimismo, está disponible la caja de pan de muerto Extra Special de 10 piezas por 75.00 pesos.

En la temporada de regreso a clases, Walmart también ofrece 150.00 pesos de bonificación en la compra de 500.00 pesos en todo el departamento de papelería.

Ofertas destacadas del día

Frutas y verduras

Aguacate Hass: 34.90 pesos por kilo.

Cebolla blanca: 19.90 pesos por kilo.

Ciruela: 59.00 pesos por kilo.

Champiñones: 69.00 pesos por kilo.

Chile poblano: 49.90 pesos por kilo.

Durazno amarillo: 49.90 pesos por kilo.

Jícama: 19.90 pesos por kilo.

Jitomate saladet: 19.90 por kilo.

Kiwi verde: 79.00 pesos por kilo.

Limón sin semilla: 19.90 pesos por kilo.

Mango paraíso: 19.90 pesos por kilo.

Melón chino: 16.90 pesos por kilo.

Naranja: 39.90 pesos por kilo.

Nectarina amarilla: 49.90 pesos por kilo.

Papa blanca alfa: 19.90 pesos por kilo.

Pepino: 19.90 pesos por kilo.

Piña miel: 19.90 pesos por kilo.

Sandía roja: 9.90 pesos por kilo.

Toronja: 29.90 pesos por kilo.

Uva red globo: 29.90 pesos por kilo.

Carnes y pescados

Arrachera de res marinada Markestside de 600 gramos: 195.00 pesos.

Arrachera de res marinada SuKarne de 600 gramos: 190.00 pesos.

Arrachera de res marinada SuKarne ligera de 600 gramos: 196.00 pesos.

Camarón coctelero: 189.00 pesos por kilo.

Chambarete de res sin hueso: 169.00 pesos por kilo.

Filete de tilapia: 109.00 pesos por kilo.

Milanesa de res pulpa blanca: 179.00 pesos por kilo.

Molida de cerdo: 115.00 pesos por kilo.

Nuggets de pollo Del Día, empanizados y congelados, 500 gramos: 49.00 pesos.

Pechuga de pollo sin piel: 174.00 pesos por kilo.

Pollo entero sin cortar: 39.00 pesos por kilo.

Retazo de res con hueso: 119.00 pesos por kilo.

Otras ofertas