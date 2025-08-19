Martes de Frescura en Walmart: Estas son las ofertas de hoy 19 de agosto

Los productos del campo tienen su día de rebajas en Walmart. Este 19 de agosto, productos básicos de la cocina como el jitomate, la cebolla y la papa están incluidos en el catálogo de ofertas. Además, desde esta semana ya es posible encontrar pan de muerto, una de las comidas de temporada más apreciadas en México.Las promociones Martes de Frescura en Walmart son válidas tanto en las más de 2 mil sucursales de la cadena como en su página de internet: super.walmart.com.mx, donde es posible elegir el pedido a domicilio o la modalidad de recoger en tienda (pickup), a partir de una compra mínima de 299 pesos en cualquier departamento.En dicha página hay ofertas exclusivas, como la pieza de pan de muerto por 20.00 pesos, en sus presentaciones tradicional, con chispas de chocolate y relleno de queso con zarzamora. Asimismo, está disponible la caja de pan de muerto Extra Special de 10 piezas por 75.00 pesos.En la temporada de regreso a clases, Walmart también ofrece 150.00 pesos de bonificación en la compra de 500.00 pesos en todo el departamento de papelería.Frutas y verdurasCarnes y pescadosOtras ofertas