Consumido en casi la totalidad de los desayunos mexicanos —bien en una torta de tamal, con huevito o para los chilaquiles— el bolillo es un alimento clave en la tradición mexicana, además de gran compañero para los momentos difíciles, ¿quién no ha escuchado alguna vez y después de un temblor?: “Cómete un bolillo pa'l susto”.

Ejemplos los hay muchos, sin embargo, ¿qué ocurre cuando todos los días agarramos la costumbre de comer bolillos como enviciados? ¿Es saludable? Como podrás imaginarte, la respuesta podría no ser tan grata.

Pero antes, el bolillo es un tipo de pan blanco sin azúcar, elaborado con harina de trigo, levadura, agua y sal. Según el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, es una adaptación mexicana de la baguette francesa y dio origen también a la telera.

¿Qué tan saludable es comer bolillo?

Un bolillo promedio contiene aproximadamente 125 calorías, de las cuales: 73% provienen de carbohidratos, 14% de grasas, y solo 13% de proteínas.

Por lo tanto, y para quemar las calorías, la persona se vería presionada a correr alrededor de 12 minutos, o andar en bicicleta durante 19 minutos. Simple y llanamente, una tortilla de maíz tiene solo 52 calorías.

La Coordinación de Nutrición de la UNAM advierte que consumir carbohidratos en exceso —como los que aporta el bolillo—, pueden contribuir al desarrollo de obesidad y diabetes tipo 2. Además, a diferencia del pan integral, el bolillo es bajo en fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Una equivalencia entre el bolillo y la tortilla sugiere que:

Comer 1 bolillo es igual a 3 tortillas de maíz.

Comer 1 bolillo es igual a 7 tazas y media de palomitas naturales.

La Guía de Alimentos para la Población Mexicana indica que no hay que comer más de medio bolillo sin migajón por comida.

Un bolillo con frijolitos mata el hambre y apacigua el susto, un bolillo es tema de alegría, antojo y memes. Pero, como en todo, consumirlo a diario puede no ser lo más saludable.

AO

