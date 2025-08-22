La alimentación juega un papel fundamental en la salud de los riñones, órganos encargados de filtrar desechos, regular líquidos y mantener el equilibrio químico del cuerpo. Sin embargo, ciertos alimentos que forman parte de la dieta cotidiana podrían perjudicar su funcionamiento silenciosamente, sin presentar síntomas evidentes hasta que el daño ya está avanzado.

Aunque muchas personas se enfocan en cuidar el corazón o la digestión, los riñones suelen ser olvidados, y es precisamente esa falta de atención lo que facilita que ciertos hábitos alimenticios pasen desapercibidos como factores de riesgo.

A continuación, te presentamos algunos productos de consumo frecuente que, si se ingieren en exceso o de forma regular, podrían contribuir al deterioro de la función renal.

1.- Carnes procesadas

Embutidos como jamón, salchichas, tocino o mortadela contienen altos niveles de sodio y conservantes químicos como los nitratos, que elevan la presión arterial y fuerzan la actividad renal. Consumirlos frecuentemente puede incrementar el riesgo de enfermedades renales crónicas.

2.- Alimentos ultraprocesados

Galletas, snacks, sopas instantáneas, cereales azucarados y comida rápida están cargados de sodio, fósforo añadido y grasas poco saludables. Estos componentes no solo afectan la presión arterial, sino que también pueden acelerar el deterioro renal si no se moderan.

3.- Bebidas azucaradas y refrescos

El consumo diario de bebidas con alto contenido de azúcar, como refrescos y jugos industrializados, está vinculado a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, una de las principales causas de insuficiencia renal. Además, los fosfatos añadidos que contienen algunas bebidas pueden alterar el equilibrio mineral del organismo.

4.- Sal en exceso

El sodio, presente en grandes cantidades en alimentos procesados y al añadir sal a las comidas, puede causar retención de líquidos y aumentar la presión arterial. Con el tiempo, esto sobrecarga los riñones y los vuelve más vulnerables a enfermedades.

5.- Productos enlatados

Aunque son prácticos y accesibles, muchos alimentos enlatados contienen altos niveles de sal como conservante. Incluso opciones aparentemente saludables, como atún, vegetales o legumbres enlatadas, pueden aportar más sodio del recomendado si no se escurren y enjuagan antes de consumir.

6.- Edulcorantes artificiales

Si bien son populares entre quienes buscan reducir el azúcar, algunos estudios sugieren que el consumo prolongado de edulcorantes artificiales podría tener un impacto negativo en la función renal, especialmente en personas con predisposición a enfermedades metabólicas.

7.- Lácteos enteros en exceso

El exceso de proteína animal, como la que contienen los productos lácteos enteros, puede aumentar la carga de trabajo de los riñones. Si bien no es necesario eliminarlos, sí es recomendable consumirlos con moderación, especialmente en personas con antecedentes de enfermedad renal.

BB