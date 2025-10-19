Mascota, el viaje prometido

Pueblo Mágico que combina el ambiente de montaña con la exuberancia de la costa, Mascota es un destino que aparece siempre en la lista de esos lugares que se desean conocer o a los que hay que volver tras recorrerlos.

No puede ser de otra manera. El viaje nos impulsa a explorar este rincón destacado de la Sierra Madre Occidental.

Mascota, Pueblo Mágico conocido también como “la esmeralda de la sierra”, es un bello municipio donde la historia, cultura y la naturaleza se encuentran unidas a la perfección.

Caminar a través de sus callejones, casonas y haciendas del siglo XIX, o realizar actividades de aventura entre montañas, bosques y ríos son algunas de las actividades que puedes realizar durante tu visita.

La naturaleza ha sido generoso con este rincón de Jalisco. Tras la temporada de lluvias, la vegetación cubre con grueso manto verde los alrededores de la ciudad. Si no te contáramos que estás en un Pueblo Mágico, podrías creer que recorres el mismísimo paraíso, un pedazo del Paraíso que cayó en la Tierra.

El paisaje boscoso de Mascota ofrece un fascinante circuito de montaña, integrado por comunidades de los alrededores como Navidad, Juanacatlán, Cimarrón y Yerbabuena, en donde además podrás disfrutar de una experiencia holística en el Foco Tonal Tubo de Luz.

Caminando por el pueblo destaca invariablemente el Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre, joya arquitectónica que no pudo terminar su construcción; sin embargo, sus cimientos, altos muros y su capilla son un testimonio de la majestuosidad que se pretendía para esta zona durante el siglo XIX, pues se cree que inició su edificación en 1905. Hoy por hoy, estos cimientos están rodeados de jardines que se han convertido en el escenario ideal para eventos culturales como conciertos y obras de teatro.

El Templo Inconcluso de la Preciosa Sangre es famoso, en especial en redes sociales, gracias a que ha sido fotografiado en múltiples ocasiones.

Sin embargo también aquí se encuentra el Museo Arqueológico de Mascota, que alberga más de 450 piezas de cerámica de piedra, una colección de fotografías de arte rupestre y ofrendas funerarias encontradas dentro de las tumbas que se descubrieron en la región, con más de tres mil años de antigüedad.