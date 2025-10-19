Uno de los tratamientos más comunes en la actualidad es el del bótox capilar, que se ha convertido en uno de los favoritos y más elegidos en el mercado de salud y belleza, sobre todo por su tendencia en redes sociales. Pero, ¿cuál es la razón? A continuación, te revelamos el secreto detrás de este tratamiento capilar.

¿Qué es el bótox capilar?

Su nombre lo recibe por su efecto reconstructivo y rejuvenecedor. Se trata de un tratamiento intensivo, no invasivo, que hidrata y nutre profundamente el cabello, recuperando su suavidad y brillo. Cabe destacar que este tratamiento nada tiene que ver con la toxina botulínica ni con las agujas, así que su nombre solo es una forma coloquial de llamarlo.

Sus ingredientes son naturales (vitaminas, aminoácidos, proteínas, ácido hialurónico y colágeno), no modifican la estructura natural del pelo y su aplicación es directamente sobre la fibra, a través de un masaje capilar y calor.

¿Para qué sirve el bótox capilar?

El bótox capilar tiene múltiples beneficios, ya que es considerado un tratamiento de acondicionamiento profundo. A continuación, te decimos la lista de beneficios:

Repara el pelo dañado

Brinda hidratación

Combate los radicales libres

Restaura la suavidad y el brillo

Elimina el frizz

¿Cómo se aplica el bótox capilar?

Antes de empezar a usar el bótox capilar, debes saber que hay una serie de pasos que debes seguir para que el tratamiento sea funcional:

Lava tu cabello con shampoo neutro. Seca tu cabello con una toalla. Coloca el bótox capilar en tu cabello húmedo, comenzando un centímetro después del cuero cabelludo. Una vez aplicado, coloca una gorra y déjalo reposar alrededor de 15-20 minutos. Después, seca el cabello con un secador. Finalmente, puedes plancharlo para que el calor facilite la penetración del producto.

Recuerda que el uso de este tratamiento debe ser con cuidado, y se recomienda que observes las reacciones que tenga tu cabello para saber si es adecuado para ti.

