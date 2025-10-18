Festival del Pan de Muerto en Guadalajara 2025: Fechas, horarios y ubicación

El pan de muerto es uno de los símbolos más emblemáticos del Día de Muertos en México, pues su forma redonda, adornada con tiras que evocan huesos, representa el ciclo de la vida y la muerte, mientras su aroma a naranja y mantequilla evoca los recuerdos familiares que dan sentido a esta tradición. Más allá de ser un alimento, es un elemento ritual que conecta generaciones y honra a quienes ya no están.

En Guadalajara, esta tradición cobra vida con un festival que celebra tanto su valor cultural como su sabor inconfundible, este evento se ha consolidado como un punto de encuentro para familias, amigos y amantes de la gastronomía mexicana, que se reúnen para disfrutar de diversas versiones de este pan ancestral y de actividades que exaltan la riqueza del Día de Muertos.

Organizado por la Feria de Productores, el Festival del Pan de Muerto 2025 busca fomentar el consumo local, difundir la creatividad de las panaderías artesanales y ofrecer un espacio donde la cultura, la música y el arte se mezclen en un ambiente festivo. Esta edición se llevará a cabo en dos sedes del Área Metropolitana de Guadalajara durante tres días, con entrada completamente gratuita.

Fechas y horarios

Viernes 31 de octubre y Sábado 1 de noviembre: de 14:00 a 20:00 horas en el Parque Monterrey , colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara.

de 14:00 a 20:00 horas en el , colonia Vallarta San Jorge, Guadalajara. Domingo 2 de noviembre: de 10:00 a 14:00 horas en el Club de Leones de Guadalajara, ubicado en avenida de los Leones #75, colonia Tepeyac Casino, en Zapopan.

Qué encontrarás

Durante el festival participarán más de 15 panaderías locales que ofrecerán desde el tradicional pan de muerto espolvoreado con azúcar hasta versiones innovadoras: integrales, veganas, rellenas o decoradas con sabores regionales. Además, habrá venta de chocolate artesanal, antojitos mexicanos, talleres, un altar monumental y presentaciones musicales en vivo, todo en un ambiente familiar y con entrada libre.

Las dos sedes del evento (Parque Monterrey en Guadalajara y Club de Leones en Zapopan) permitirán que más personas puedan disfrutar del festival sin necesidad de grandes traslados. Ambas cuentan con espacios amplios, áreas verdes y accesos seguros, ideales para acudir con niños o adultos mayores.

YC