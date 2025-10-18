¿Cuándo se pide Halloween en México en 2025 y qué día cae?

En México, el Halloween se ha convertido en una de las celebraciones favoritas de niños y adolescentes, quienes cada año esperan con emoción la noche para salir a pedir dulces disfrazados de sus personajes favoritos.

En 2025, la fecha para pedir Halloween será el viernes 31 de octubre, por lo que se espera una jornada llena de actividades, fiestas y calles decoradas con temática terrorífica.

Durante esa noche, los más pequeños recorren las colonias repitiendo las frases clásicas como "¿Me da mi calaverita?" o "¡Dulce o travesura!", tradición que, aunque adoptada del extranjero, ya forma parte del calendario de muchas familias mexicanas.

¿Qué significa Halloween?

El nombre Halloween proviene de la expresión en inglés "All Hallows’ Eve", que significa "Víspera de Todos los Santos". Su origen se remonta a las antiguas celebraciones celtas, donde se creía que durante esa noche el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se volvía más delgado, permitiendo que los espíritus cruzaran. Para protegerse, las personas se disfrazaban de criaturas aterradoras con el fin de espantar a los malos espíritus.

Con el paso del tiempo, esta tradición evolucionó hasta convertirse en una festividad centrada en la diversión, los disfraces, las fiestas temáticas y la recolección de dulces, popularizada principalmente en Estados Unidos y extendida luego a muchos otros países, incluido México.

Así se vive el Halloween en México

Aunque el Halloween no tiene raíces mexicanas, su popularidad ha crecido gracias a la influencia cultural de Estados Unidos. En México, esta fecha coincide con los preparativos para el Día de Muertos, una celebración profundamente arraigada en la identidad nacional y que se realiza el 2 de noviembre.

Por eso, muchas familias mexicanas combinan ambas tradiciones: el 31 de octubre se pide Halloween con disfraces y dulces, y en los días siguientes se honra a los seres queridos que han partido. Esta fusión de costumbres ha dado lugar a una celebración única, donde lo tenebroso y lo colorido se mezclan para dar inicio a tres días llenos de vida, memoria y alegría.

