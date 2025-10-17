Miles de mexicanos se preparan para montar sus tradicionales ofrendas de Día de Muertos, un ritual destinado a honrar y recordar a sus seres queridos que han fallecido.Esta costumbre es una de las más emblemáticas de México, cargada de simbolismo y rica en elementos que reflejan la gastronomía, el arte y la cultura del país. Cada detalle, desde las flores y velas hasta los alimentos y objetos decorativos, tiene un significado particular que conecta a las familias con sus raíces y con el ciclo de la vida y la muerte.Por ello, es fundamental conocer el significado de cada elemento de la ofrenda y entender por qué se coloca de determinada manera, ya que cada pieza contribuye a mantener viva la tradición y a fortalecer la identidad cultural mexicana.Nivel 1: El Santo; Se encuentra colocada la imagen del santo al cual se es devoto para la protección y guía para las almas en su camino de regreso al mundo de los vivos.Nivel 2: Ánimas del Purgatorio; En este nivel se coloca una imagen de estas ánimas para ayudar al alma del difunto a obtener permiso para salir y visitar el mundo terrenal.Nivel 3: Purificación; En este apartado se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu. La sal es especialmente para los niños que se encuentran en el purgatorio para brindarles protección.Nivel 4: El Alma; En el cuarto escalón se pone pan de muerto, un elemento que simboliza la eucaristía. Este pan representa el ciclo de la vida y la muerte, y su forma tradicional con huesos simboliza la conexión entre los vivos y los difuntos.Nivel 5: Comida Favorita: Aquí se colocan los platillos y las frutas que más disfrutaban los seres queridos que han fallecido. El aroma y la presencia de estos alimentos se cree que invitan a las almas a regresar y disfrutar de sus sabores favoritos.Nivel 6: El Retrato; Aquí permanecen las fotografías de los familiares que ya partieron y que están siendo honrados con el altar para ser recordados.Nivel 7: La Cruz: Por último, aquí se coloca una cruz, que puede estar formada por semillas, frutas, cal, flores o veladoras. La cruz simboliza el sincretismo, una representación de protección y esperanza para los difuntos.De acuerdo con el Gobierno de México, nos indica cuál es el significado de cada uno de los elementos que componen una ofrenda.Agua: representa la fuente de vida, se ofrece a las almas para saciar su sed después de su largo viaje y fortalecer su regreso.Sal: representa la purificación, sirve para evitar que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el año siguiente.Veladoras: la flama significa "la luz", fe, esperanza. Es una guía para que las almas puedan llegar a sus antiguos lugares e iluminar su regreso a casa.Copal e incienso: El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses. Se utiliza para limpiar el lugar de malos espíritus para que el alma pueda entrar a tu casa sin ningún peligro.Flores: Estas decoran y aromatizan el lugar durante la estancia del alma, y al partir se marcharán felices. El alhelí y la nube no pueden faltar porque su color significa pureza y ternura, y acompañan el alma de los niños.Pan de Muerto: este es uno de los más importantes en el altar ya que significa hermandad o cariño hacia los seres queridos que ya fallecieron.Papel Picado: Esta colorida y alegre decoración representa el aire como uno de los cuatro elementos que debe estar presente en cualquier ofrenda.Retrato: es la persona o personas a quienes están dedicadas las ofrendas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP