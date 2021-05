Se acerca el 10 de mayo, Día de las Madres, y aunque puedes comprarle flores, chocolates, una joya, llevarla a comer o cualquier otro plan que se te ocurra, también puedes considerar los siguientes regalos. ¡Sabemos que les va a encantar!

JOYERÍA

Colección Love and Be Loved de Tiffany & Co.

Descubre formas brillantes de celebrar a todas las madres, hoy y todos los días.

Porque ella no conoce límites:

Cortesía



Rinde homenaje a las mujeres que cambian las reglas y a las que nunca dicen no, con collares que rompen las normas y son ideales para combinar.

Porque es considerada:

Cortesía

Devuélvele el favor con un llamativo brazalete, collar o par de aretes Tiffany, en su metal o piedra preciosa favorita.

Porque ella sabe escuchar:

Cortesía



Los clásicos aretes de diamantes, que le alegrarán este Día de la Madre y todos los días siguientes. Después de todo, es una verdad universal, que las mujeres adoran los aretes de diamantes.

Porque ella siempre tiene tiempo:

Cortesía



Agradece a mamá su inagotable apoyo con una lujosa pulsera de nuestra colección Atlas X, con un motivo clásico de números romanos y trazado con diamantes.

Porque ella comparte perlas de sabiduría:

Cortesía



Elija entre los collares clásicos o modernos, hechos con cuidado y listos para pasar de madre a hija y a las generaciones por venir de mujeres con estilo.

Porque ella es un verdadero clásico:

Cortesía



Un collar Elsa Peretti® Diamonds by the Yard® es simplemente el regalo perfecto. Este diseño perdurable introdujo la idea de la Alta Joyería para cada día, nada menos de lo que mamá se merece.

DETALLES ÚNICOS

Es momento de consentir a las mamás con un detalle único para agradecer su cariño y hacerlas sentir excepcional. Inspirense a dejar su huella en el mundo con la selección de accesorios que tenemos para ellas:

MONTBLANC SUMMIT LITE

Montblanc expande su variedad de wearables con un elegante reloj inteligente fabricado para aquéllas que luchan por mejorar su salud, rendimiento físico y bienestar general.

Cortesía

El reloj, concebido para una generación emergente de usuarios de relojes inteligentes de lujo que buscan wearables que combinen con sus estilos de vida saludables y activos, se distingue a sí mismo de otros wearables Montblanc por su diseño fresco e inquietante con funcionalidades optimizadas para contribuir con el acondicionamiento físico, el rendimiento y el bienestar.

MONTBLANC HEADPHONES MB 01

Cortesía

Montblanc presentó sus primeros audífonos inteligentes, diseñados para ofrecer una comodidad óptima, funcionalidad mejorada y calidad absoluta.

MONTBLANC M_GRAM 4810 TOTE BAG

Cortesía

Con el lanzamiento de la colección Montblanc M Gram 4810, Montblanc revela un nuevo patrón de la M icónica inspirado en el legado de la casa.

La línea unisex presenta una sofisticada combinación de negro y azul y fue concebida para acompañar con elegancia tanto a mujeres como a hombres en sus aventuras urbanas sin comprometer la funcionalidad.

MONTBLANC HERITAGE EGYPTOMANIA

Cortesía

Un diseño histórico de Montblanc de la década de 1920 se reinventa como una nueva colección, combinando el atractivo estético de los instrumentos de escritura Montblanc vintage con una sensación de escritura moderna.