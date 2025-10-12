La flor de cempasúchil no sólo ilumina los altares del Día de Muertos. Además de su simbolismo, esta planta posee propiedades medicinales respaldadas por la medicina tradicional y estudios científicos.De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (UNAM) y publicaciones en Phytopharmacy Research, el cempasúchil es un potente antiinflamatorio, diurético y antimicrobiano, ideal para aliviar malestares digestivos y reducir la inflamación abdominal.Consumido en infusión, este remedio natural puede ayudar a:Además, algunas creencias populares le atribuyen efectos adelgazantes cuando se consume regularmente como parte de una alimentación equilibrada.Para aprovechar sus propiedades en tu salud, ánimo y digestión, sigue esta preparación tradicional:Recuerda que Antes de consumir este té con fines medicinales, se recomienda consultar a un médico o especialista en salud, especialmente en caso de embarazo, enfermedades crónicas o tratamientos previos.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS