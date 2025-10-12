La flor de cempasúchil no sólo ilumina los altares del Día de Muertos. Además de su simbolismo, esta planta posee propiedades medicinales respaldadas por la medicina tradicional y estudios científicos.

De acuerdo con la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana (UNAM) y publicaciones en Phytopharmacy Research, el cempasúchil es un potente antiinflamatorio, diurético y antimicrobiano, ideal para aliviar malestares digestivos y reducir la inflamación abdominal.

Beneficios principales del té de flor de cempasúchil

Consumido en infusión, este remedio natural puede ayudar a:

Desinflamar el abdomen gracias a sus efectos antiinflamatorios y diuréticos.

Tratar problemas intestinales, como digestión pesada, diarrea o cólicos.

Combatir bacterias y hongos, beneficioso para el sistema urinario y digestivo.

Aliviar malestares respiratorios y pulmonares, según el uso tradicional.

Relajar el cuerpo y disminuir la tensión.

Además, algunas creencias populares le atribuyen efectos adelgazantes cuando se consume regularmente como parte de una alimentación equilibrada.

¿Cómo preparar té de flor de cempasúchil?

Para aprovechar sus propiedades en tu salud, ánimo y digestión, sigue esta preparación tradicional:

Lava muy bien ⅓ de taza de pétalos de flor de cempasúchil. Calienta un litro de agua en una olla. Cuando hierva, añade los pétalos junto con unas ramitas de manzanilla y hojitas de hierbabuena. Deja reposar la mezcla durante 5 minutos. Retira del fuego, cuela y sirve en una taza. Lo ideal es beberlo sin azúcar, pero si deseas endulzar puedes usar un poco de miel.

Recuerda que Antes de consumir este té con fines medicinales, se recomienda consultar a un médico o especialista en salud, especialmente en caso de embarazo, enfermedades crónicas o tratamientos previos.

