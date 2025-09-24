Día de Muertos 2025: así puedes hacer un altar tradicional, pero con estilo millenial

México es un país rico en cultura y tradiciones a lo largo del año. En estas fechas nos acercamos al Día de Muertos, característico por el tradicional Altar de Muertos, que las y los mexicanos colocan en honor a sus difuntos seres queridos, en el cual les ofrendan desde comida hasta objetos que les pertenecían.Según la creencia, cada 2 de noviembre las y los muertos visitan a sus familiares, en cuyos hogares está preparado todo para la tan esperada llegada.Hay diversas formas de hacer un altar de muertos; si perteneces a la generación millennial, esta idea podría interesarte. A continuación, te decimos cómo realizar un altar de muertos tradicional, pero con estilo millennial.A continuación te decimos los sencillos pasos a seguir para realizar un altar tradicional con estilo millenial: Uno de los momentos más nostálgicos y especiales al armar el tradicional altar de muertos. Ambienta la atmósfera con una lista de reproducción representativa de la fecha; así la inspiración llegará más fácil mientras armas el honorífico altar. Una de las modas millennials del momento es el regreso de las fotos Polaroid. Aprovecha la magia de la IA y haz que ocurra; también podrías inspirarte en plantillas de Pinterest y en otras aplicaciones de edición de fotos. Un altar sin flores no es altar; sin embargo, en esta ocasión atrévete a cambiarlo por plantas “hipsters” como cactáceas, monsteras, plantas aromáticas, entre otras. También puedes elegir macetas que se adapten a tu estilo. El color que marcó a toda una generación no puede faltar en tu altar. Úsalo en los detalles que quieras para darle un toque moderno. Al realizar tus compras de adulto independiente, elige frutas orgánicas de tu preferencia, pueden ser de temporada como mandarinas y naranjas.Nada mejor que el aroma de los recuerdos compartidos con tus seres queridos que te visitarán en esta noche especial. Puedes usar velas aromáticas, copal o la esencia que más te guste.Las bebidas también son importantes en el altar. Puede ser desde un caballito de mezcal hasta uno de tequila o cualquier otra de la preferencia de la persona a quien honrarás.En lugar de veladoras tradicionales, puedes decorarlo con luces neón alusivas al Día de Muertos.En este Día de Muertos 2025, atrévete a probar algo distinto con esta idea original que acompañará tu vida millennial.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS