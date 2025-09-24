Miércoles, 24 de Septiembre 2025

Calaverandia 2025: este es el precio de las entradas para Día de Muertos

Existen dos tipos de entradas además del descuento a adultos mayores y personas con discapacidad

Por: Brenda Barragán

La preventa ya está activa en alteaemotions.com, y los organizadores aconsejan comprar con anticipación para asegurar la entrada. ESPECIAL/CALAVERANDIA

La celebración de Día de Muertos volverá a brillar con Calaverandia 2025, que abrirá sus puertas en el Parque Ávila Camacho de Guadalajara para ofrecer un recorrido lleno de cultura, arte y entretenimiento.

¿Qué ofrece esta edición?

Desde que inició en 2017, este festival temático se ha distinguido por combinar elementos tecnológicos, artísticos y tradicionales en un ambiente inspirado en una de las celebraciones más importantes de México.

En esta ocasión, el atractivo principal será “Alma”, un show en 4D proyectado en una pantalla de gran formato que relata la evolución de esta conmemoración, desde los tiempos prehispánicos hasta la actualidad.

Otra de las propuestas destacadas será El Gran Altar, una estructura de 15 metros elaborada en distintos niveles por creadores locales. También se podrá recorrer El Inframundo, una experiencia inmersiva que transporta a los visitantes por los caminos hacia el Mictlán, según las creencias ancestrales.

El recorrido incluirá además El Cementerio, un espacio dedicado a rendir tributo a los difuntos, adornado con flores de cempasúchil, incienso de copal y veladoras. A esto se suman espectáculos con música en vivo, bailarines y artistas caracterizados.

Fechas y horarios

El parque abrirá del 22 de octubre al 9 de noviembre. Los horarios serán de domingo a jueves de 19:00 a 00:00 horas, y los viernes y sábados de 19:00 a 01:00 horas.

Boletos y precios

Según el portal Altea Emotions, encargado de difundir el evento, los precios en preventa son los siguientes:

Con estas entradas se podrá acceder a todas las atracciones principales:

  • Espectáculo Alma
  • Taü
  • El Gran Altar Canoil
  • Omitlán
  • Inframundo
  • Cementerio Tecnolite
  • La Plaza McCormick
  • El Pueblito
  • Fuente de Pelotas
  • Limbo
  • Instalaciones artísticas
  • Juegos interactivos
  • Gigantismo
  • Personajes caracterizados
  • Photomoments, entre otros
Estos incluyen, además del acceso general, beneficios como entrada preferencial a atracciones, lugares reservados en espectáculos, la Gran Resbaladilla Tracsa, las Trajinieras Mundet y acceso a la Comfort Zone, un espacio con zona de descanso, venta de comida y bebidas, y vista al lago de las trajineras.

La preventa ya está activa en alteaemotions.com, y los organizadores aconsejan comprar con anticipación para asegurar la entrada.

Recomendaciones para los visitantes

No existe restricción de edad, aunque se sugiere que los niños y adultos mayores estén siempre acompañados. Por motivos de seguridad, está prohibido ingresar con alimentos, bebidas, mascotas, objetos punzocortantes, cadenas, cigarreras o materiales inflamables.

Sí está permitido tomar fotografías, siempre y cuando no se alteren ni dañen las decoraciones, los altares o los senderos de cempasúchil.

  • Dirección: Avenida Manuel Ávila Camacho S/N, colonia Lomas del Country, Guadalajara, Jalisco.

