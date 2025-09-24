Este miércoles, autoridades lograron la detención de 38 hombres que se identificaron como presuntos miembros de La Luz del Mundo y que sostenían actividades de adiestramiento en tácticas paramilitares en un campo clandestino.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Michoacán (SSP), informó que los 38 hombres fueron arrestados la tarde del martes en un área de invernaderos, en el municipio de Vista Hermosa, colindante con el estado de Jalisco.

Agentes de la SSP sorprendieron a los detenidos cuando supuestamente realizaban un entrenamiento táctico, operativo similar al que realizan las Fuerzas Armadas de México, con una pistola calibre nueve milímetros, así como 19 réplicas de pistolas y rifles de asalto, cuchillos, navajas, vestimentas tácticas, cascos balísticos, equipo de cómputo y de radiocomunicación, así como una "caja de simulación de bomba casera".

Uno de los detenidos dijo ser ciudadano de Estados Unidos, mientras que el resto afirmaron ser originarios de los estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Guerrero.

Los 38 hombres fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la ciudad de Morelia, capital de Michoacán, donde se investiga el por qué cuenta la congregación religiosa con este campo de adiestramiento.

De acuerdo con sus primeras declaraciones, los detenidos presumiblemente fueron reclutados para formar parte de lo que denominaron una "guardia secreta" de La Luz del Mundo, supuestamente encargada de dar seguridad a templos y líderes religiosos.

La FGR también investiga si existe relación de los detenidos con el Cártel Nueva Generación (CNG), una de las organizaciones criminales más peligrosas de México que tiene su centro de operaciones en los límites de Jalisco y Michoacán, la cual se ha destacado por contar con campos de adiestramiento de sicarios en la región.

La Luz del Mundo cuenta con más de un millón de integrantes, aunque uno de sus principales líderes en México, Naasón Joaquín García, enfrenta una condena de 17 años de prisión en Estados Unidos, por el delito de abuso sexual de menores.

Naasón Joaquín, el martes también se declaró "no culpable" de nuevos cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil, que le imputa una Fiscalía de Distrito en Nueva York.

El líder religioso fue detenido el 3 de junio del 2019 en el aeropuerto de Los Ángeles, California, bajo los cargos de tráfico de personas, producción de pornografía infantil y violación forzada de un menor, los cuales habría cometido cuando dirigía La Luz de Mundo en México, entre los años 2015 y 2018.

Varios seguidores de La Luz del Mundo compitieron en la reciente elección judicial de México, el pasado 01 de septiembre, logrando convertirse en juezas al menos dos mujeres relacionadas con este grupo religioso.

