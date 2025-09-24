De acuerdo al pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored a nivel nacional las condiciones serán favorables para el desarrollo de fuertes tormentas en la tarde. Estas tormentas podrían estar acompañadas de fenómenos severos como tornados, trombas marinas, granizo y rachas de viento dañinas.

Esta semana continuarán los efectos de fenómenos meteorológicos como los ciclones en el Pacifico, ondas tropicales, canales de baja presión y una onda en la altura que favorecen el desarrollo de fuertes tormentas a lo largo del país, sobre todo hacia el occidente.

Fuertes lluvias esta semana en CDMX

En Ciudad de México, es posible el desarrollo de fuertes tormentas con acumulados mayores a 25 milímetros en 24 horas.

¿Cuál es el clima hoy, 24 de septiembre en CDMX?

Desde la primeras horas de la tarde se incrementará la intensidad de las tormentas. Entre la tarde y la noche habrá intervalos de chubascos en la ciudad. La temperatura máxima rondará los 24 °C.

Lluvias intensas este jueves en CDMX

El jueves continuarán los chubascos con lluvias puntuales fuertes entre la tarde y la noche. Habrá espacios con sol entre media mañana y el mediodía. El viento será del noroeste alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima oscilará entre 20 y 22 °C.

Por otro lado, este fin de semana, se pronostica nublados y la posibilidad de registrar fuertes tormentas con acumulados mayores a 25 milímetros. Recuerda revisar la actualización del pronóstico de lluvia a lo largo de la semana. La temperatura oscilará entre 21 y 23 °C.

Con información de Meteored.

