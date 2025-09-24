De acuerdo al pronóstico del clima del sitio oficial de Meteored a nivel nacional las condiciones serán favorables para el desarrollo de fuertes tormentas en la tarde. Estas tormentas podrían estar acompañadas de fenómenos severos como tornados, trombas marinas, granizo y rachas de viento dañinas.Esta semana continuarán los efectos de fenómenos meteorológicos como los ciclones en el Pacifico, ondas tropicales, canales de baja presión y una onda en la altura que favorecen el desarrollo de fuertes tormentas a lo largo del país, sobre todo hacia el occidente.En Ciudad de México, es posible el desarrollo de fuertes tormentas con acumulados mayores a 25 milímetros en 24 horas.Desde la primeras horas de la tarde se incrementará la intensidad de las tormentas. Entre la tarde y la noche habrá intervalos de chubascos en la ciudad. La temperatura máxima rondará los 24 °C.El jueves continuarán los chubascos con lluvias puntuales fuertes entre la tarde y la noche. Habrá espacios con sol entre media mañana y el mediodía. El viento será del noroeste alcanzando rachas de hasta 25 kilómetros por hora. La temperatura máxima oscilará entre 20 y 22 °C.Por otro lado, este fin de semana, se pronostica nublados y la posibilidad de registrar fuertes tormentas con acumulados mayores a 25 milímetros. Recuerda revisar la actualización del pronóstico de lluvia a lo largo de la semana. La temperatura oscilará entre 21 y 23 °C.Con información de Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *AS