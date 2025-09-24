El registro en vivo de la última fecha de la gira "Sin Llorar" quedó plasmado en el nuevo disco de Yuridia titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)”. La producción reúne 37 canciones interpretadas durante el concierto del pasado 5 de abril, donde la cantante se convirtió en la primera mujer en ofrecer un espectáculo en formato 360° en ese recinto.

El álbum integra piezas que marcaron su trayectoria, como “Ya Te Olvidé”, “¿Y Qué Tal Si Funciona?” y “Qué Agonía”, además de la interpretación de “Sin Llorar”, tema que en su versión en vivo se ha mantenido en el primer lugar de la radio nacional por tres semanas consecutivas.

La producción también incluye colaboraciones con Carlos Rivera en “Si No Piensas Cambiar”, seleccionado como tema principal del disco; Majo Aguilar en “Brujería”; y Reyli en “Qué Nos Pasó”.

“Monumental” da cierre al recorrido de la gira “Sin Llorar Tour”, que sumó varias fechas con entradas agotadas en espacios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. La presentación en la Plaza de Toros reunió a más de 45 mil asistentes, al mismo tiempo que la artista alcanzaba el primer lugar de escuchas en Spotify México.

Con este lanzamiento, Yuridia pone a disposición del público un documento sonoro de una de las noches más relevantes de su carrera, consolidando el impacto de su propuesta dentro de la música mexicana actual.

Tracklist

1.- No son Horas

2.- Malamente

3.- Para Que Seas Feliz

4.- Brujería ft. Majo Aguilar

5.- Él Lo Tiene Todo

6.- Como Yo Nadie Te Ha Amado

7.- Señora

8.- Ya Es Muy Tarde

9.- Lo Que Son las Cosas

10.- Ahora Entendí

11.- Cobarde

12.- Te Equivocaste

13.- Ya Te Olvidé

14.- Ángel

15.- Te Dejo

16.- Llévate

17.- Alma Enamorada

18.- Maldita Primavera

19.- Enamorada y Herida

20.- Si Quieres Verme Llorar

21.- ¿Qué Nos Pasó? ft. Reyli Barba

22.- Dime

23.- Besos y Copas

24.- Así Fue

25.- Un Bendito Día

26.- Se Va a Terminar

27.- No la Beses

28.- Sin Llorar

29.- Si No Piensas Cambiar ft. Carlos Rivera

30.- ¿Con Qué Se Pega Un Corazón?

31.- ¿Y Qué Tal Si Funciona?

32.- Me Hace Tanto Bien

33.- Mi Eterno Amor Secreto

34.- Amigos No por Favor

35.- Felicítalo

36.- La Bienvenida

37.- Qué Agonía

