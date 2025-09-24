El registro en vivo de la última fecha de la gira "Sin Llorar" quedó plasmado en el nuevo disco de Yuridia titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)”. La producción reúne 37 canciones interpretadas durante el concierto del pasado 5 de abril, donde la cantante se convirtió en la primera mujer en ofrecer un espectáculo en formato 360° en ese recinto.El álbum integra piezas que marcaron su trayectoria, como “Ya Te Olvidé”, “¿Y Qué Tal Si Funciona?” y “Qué Agonía”, además de la interpretación de “Sin Llorar”, tema que en su versión en vivo se ha mantenido en el primer lugar de la radio nacional por tres semanas consecutivas.La producción también incluye colaboraciones con Carlos Rivera en “Si No Piensas Cambiar”, seleccionado como tema principal del disco; Majo Aguilar en “Brujería”; y Reyli en “Qué Nos Pasó”.“Monumental” da cierre al recorrido de la gira “Sin Llorar Tour”, que sumó varias fechas con entradas agotadas en espacios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. La presentación en la Plaza de Toros reunió a más de 45 mil asistentes, al mismo tiempo que la artista alcanzaba el primer lugar de escuchas en Spotify México.Con este lanzamiento, Yuridia pone a disposición del público un documento sonoro de una de las noches más relevantes de su carrera, consolidando el impacto de su propuesta dentro de la música mexicana actual.1.- No son Horas 2.- Malamente 3.- Para Que Seas Feliz 4.- Brujería ft. Majo Aguilar 5.- Él Lo Tiene Todo 6.- Como Yo Nadie Te Ha Amado 7.- Señora 8.- Ya Es Muy Tarde 9.- Lo Que Son las Cosas 10.- Ahora Entendí 11.- Cobarde 12.- Te Equivocaste 13.- Ya Te Olvidé 14.- Ángel 15.- Te Dejo 16.- Llévate 17.- Alma Enamorada 18.- Maldita Primavera 19.- Enamorada y Herida 20.- Si Quieres Verme Llorar 21.- ¿Qué Nos Pasó? ft. Reyli Barba 22.- Dime 23.- Besos y Copas 24.- Así Fue 25.- Un Bendito Día 26.- Se Va a Terminar 27.- No la Beses 28.- Sin Llorar 29.- Si No Piensas Cambiar ft. Carlos Rivera 30.- ¿Con Qué Se Pega Un Corazón? 31.- ¿Y Qué Tal Si Funciona? 32.- Me Hace Tanto Bien 33.- Mi Eterno Amor Secreto 34.- Amigos No por Favor 35.- Felicítalo 36.- La Bienvenida 37.- Qué Agonía *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO