Entretenimiento |

Yuridia presenta Monumental, su primer álbum en vivo desde la Plaza de Toros La México

La presentación de Yuridia en la Plaza de Toros reunió a más de 45 mil asistentes

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

Con este lanzamiento, Yuridia pone a disposición del público un documento sonoro de una de las noches más relevantes de su carrera, consolidando el impacto de su propuesta dentro de la música mexicana actual.

El registro en vivo de la última fecha de la gira "Sin Llorar" quedó plasmado en el nuevo disco de Yuridia titulado “Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México)”. La producción reúne 37 canciones interpretadas durante el concierto del pasado 5 de abril, donde la cantante se convirtió en la primera mujer en ofrecer un espectáculo en formato 360° en ese recinto.

El álbum integra piezas que marcaron su trayectoria, como “Ya Te Olvidé”, “¿Y Qué Tal Si Funciona?” y “Qué Agonía”, además de la interpretación de “Sin Llorar”, tema que en su versión en vivo se ha mantenido en el primer lugar de la radio nacional por tres semanas consecutivas.

La producción también incluye colaboraciones con Carlos Rivera en “Si No Piensas Cambiar”, seleccionado como tema principal del disco; Majo Aguilar en “Brujería”; y Reyli en “Qué Nos Pasó”.

“Monumental” da cierre al recorrido de la gira “Sin Llorar Tour”, que sumó varias fechas con entradas agotadas en espacios como el Palacio de los Deportes y el Auditorio Nacional. La presentación en la Plaza de Toros reunió a más de 45 mil asistentes, al mismo tiempo que la artista alcanzaba el primer lugar de escuchas en Spotify México.

Con este lanzamiento, Yuridia pone a disposición del público un documento sonoro de una de las noches más relevantes de su carrera, consolidando el impacto de su propuesta dentro de la música mexicana actual.

Tracklist

1.- No son Horas
2.- Malamente
3.- Para Que Seas Feliz
4.- Brujería ft. Majo Aguilar
5.- Él Lo Tiene Todo
6.- Como Yo Nadie Te Ha Amado
7.- Señora
8.- Ya Es Muy Tarde
9.- Lo Que Son las Cosas
10.- Ahora Entendí
11.- Cobarde
12.- Te Equivocaste
13.- Ya Te Olvidé
14.- Ángel
15.- Te Dejo
16.- Llévate
17.- Alma Enamorada
18.- Maldita Primavera
19.- Enamorada y Herida
20.- Si Quieres Verme Llorar
21.- ¿Qué Nos Pasó? ft. Reyli Barba
22.- Dime
23.- Besos y Copas
24.- Así Fue
25.- Un Bendito Día
26.- Se Va a Terminar
27.- No la Beses
28.- Sin Llorar
29.- Si No Piensas Cambiar ft. Carlos Rivera
30.- ¿Con Qué Se Pega Un Corazón?
31.- ¿Y Qué Tal Si Funciona?
32.- Me Hace Tanto Bien
33.- Mi Eterno Amor Secreto
34.- Amigos No por Favor
35.- Felicítalo
36.- La Bienvenida
37.- Qué Agonía

