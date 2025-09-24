Cuatro platillos infaltables a probar en Valencia

Dueña de un clima cálido, gente de corazón noble e historia milenaria, Valencia redondea sus encantos con una de las gastronomías más ricas ya no solamente de España, sino de toda Europa.

No son pocos los viajeros que la incluyen en su itinerario por su descomunal oferta de sabores, con la paella como su plato más emblemático, aunque no será lo único que encuentres en los menús de la ciudad.

¿Qué tal si comenzamos a explorarla?

Ensalada Valenciana

Una opción sana para disfrutar. Su encanto está en el uso de ingredientes frescos, lo que la vuelve una excelente opción para comenzar el desayuno o la comida. Lechuga, tomate, cebolla, huevo duro y aceitunas. Se le agrega aceite de oliva extra virgen, vinagre y sal.

Combinación sencilla, aunque al mismo tiempo altamente nutritiva, regala también un vistazo a la inmensa cantidad de ingredientes con los que cuenta la región.

Dónde disfrutarla: Hotel Vincci Palace en Calle La Paz.

ESPECIAL

Horchata con fantons

A diferencia de la horchata mexicana, la de Valencia tiene como elemento base de elaboración con un tubérculo llamado chufa, que tras ser lavado y triturado, se prensa. Se añade azúcar, canela y cáscara de limón, dando como resultado una bebida en color blanco, fresca de sabor levemente dulce y perfecta compañera del fartón, un bollo alargado y esponjoso con toque azucarado. Puede ir relleno de crema pastelera o chocolate, aunque se prefiere “al natural” para no restarle protagonismo a la horchata.

Se recomienda “chopear” el fartón en la horchata.

Dónde probar: Horchatería Santa Catalina.

EL INFORMADOR / F. González

Fideuá

Platillo emparentado con la paella y uno de los más típicos de la Comunidad Valenciana. En este caso, se prepara utilizando fideos finos, mariscos, caldo de morralla (pescado) y tomate como base.

El resultado es un manjar de sabores intensos a mar, que suele acompañarse con un buen vino blanco. Las porciones suelen ser generosas, así que vale la pena asistir con bastante apetito.

Dónde comer: Restaurante Portolito Centro.

EL INFORMADOR / F. González

Paella Valenciana

El plato estrella y emblema de la ciudad, además de ser uno de los más famosos de España. ¿Sus ingredientes? Aquello que se podía encontrar en los campos circundantes a Valencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX: Arroz (debe ser del tipo Bomba, Albufera o Senia), conejo, pollo, caracol, bajoqueta (judía verde), garrofón (haba), tomate, aceite de oliva, azafrán, sal y agua.

Las más apreciadas son aquellas paellas cocinadas a la leña (y la leña debe ser de madera de naranjo), lo que les otorga un sabor más intenso. El nombre de paella se lo debe al sartén en el que se elabora, por cierto.

Platillo con elementos culturales, históricos y sociales, su elaboración es un ritual, y aunque típicamente el valenciano la cocina los domingos, se puede degustar cualquier día de la semana.

Dónde comer: LaLoLa restaurante