Las quemaduras son lesiones graves que afectan la piel y los tejidos subyacentes. Su gravedad depende de la profundidad, extensión y localización de la lesión. Entre ellas, las quemaduras de segundo y tercer grado son especialmente peligrosas y pueden poner en riesgo la vida.

Diferencias entre quemaduras de segundo y tercer grado

Quemaduras de segundo grado: Afectan la epidermis (capa externa de la piel) y parte de la dermis (capa interna). Suelen provocar dolor intenso, ampollas, enrojecimiento e inflamación.

Quemaduras de tercer grado: Dañan completamente la epidermis, dermis y pueden extenderse a tejidos más profundos como músculos, nervios e incluso huesos. La piel afectada puede verse blanca, carbonizada o coriácea, y frecuentemente no hay dolor debido a la destrucción de terminaciones nerviosas.

Riesgos vitales asociados

Pérdida de líquidos y electrolitos:

Las quemaduras profundas dañan las capas protectoras de la piel, provocando una pérdida excesiva de líquidos y sales minerales. Esto puede llevar a shock hipovolémico, una condición potencialmente mortal que disminuye el flujo sanguíneo a órganos vitales.

Infecciones graves:

La piel actúa como barrera contra bacterias y virus. Una quemadura grave expone los tejidos internos a infecciones, que pueden derivar en sepsis, una respuesta inflamatoria extrema que puede causar fallo multiorgánico.

Problemas respiratorios:

Si la quemadura incluye vías respiratorias o se debe a inhalación de humo, gases tóxicos o vapor, existe riesgo de edema pulmonar o daño pulmonar severo, lo que puede causar asfixia.

Choque térmico y fallo orgánico:

Las quemaduras extensas provocan una reacción inflamatoria masiva en el cuerpo. Esto puede llevar a una caída peligrosa de la presión arterial y afectar órganos vitales como el corazón, riñones y cerebro.

Cicatrización y secuelas permanentes:

Las quemaduras profundas requieren múltiples intervenciones médicas, incluyendo injertos de piel. Las cicatrices extensas pueden afectar movilidad y funciones corporales, además del impacto psicológico.

Prevención y tratamiento

La prevención es esencial: manejar el fuego y sustancias calientes con cuidado, usar equipo protector y mantener extintores accesibles.

En caso de quemadura grave, es vital acudir inmediatamente a un centro médico especializado. El tratamiento suele incluir limpieza de heridas, fluidoterapia, control del dolor, antibióticos y, en casos severos, cirugía reconstructiva.

Las quemaduras de segundo y tercer grado no son solo lesiones superficiales: su profundidad y extensión pueden desencadenar una serie de complicaciones críticas que amenazan la vida. La atención médica rápida y especializada es clave para reducir riesgos y mejorar la recuperación.

