¿Cuál es la diferencia entre un birote y un bolillo?

Aunque a simple vista pueden parecer lo mismo, el bolillo y el birote tienen diferencias clave que los hacen únicos. Esta confusión ha provocado más de un regaño entre chilangos y tapatíos, especialmente cuando se habla de tortas.

Ambos panes forman parte del llamado "pan de sal" o "pan blanco", categoría que, según el Diccionario enciclopédico de la Gastronomía Mexicana, incluye al bolillo, birote, telera, micha y cemita. Son panes sin azúcar, de sabor neutro, ideales para acompañar distintos platillos.

El birote

Originario de Jalisco, el birote tiene raíces europeas. Una versión atribuye su creación a panaderos franceses apellidados Birot; otra, a Camille Pirotte, un panadero belga que en 1864 fermentó su masa de manera natural al no encontrar levadura en Guadalajara.

Este pan se caracteriza por su corteza dura, miga densa y un sabor ligeramente agrio. Se elabora con harina de trigo, agua, sal y levadura, y puede medir entre 12 y 50 cm. Gracias a su firmeza, es el pan ideal para las tradicionales tortas ahogadas, además de otros platillos locales como los lonches bañados y la capirotada.

El bolillo

El bolillo, por su parte, es un pan esencial en la Ciudad de México. Surgió en el siglo XIX como una adaptación de la baguette francesa y, al igual que el birote, forma parte del repertorio del pan de sal. Algunas versiones consideran que es una variante del birote, aunque su forma y textura lo distinguen.

Con su costra crujiente y su interior suave y esponjoso, el bolillo es protagonista de platillos como la guajolota (torta de tamal), y suele ser el remedio tradicional "para el susto".

Aunque comparten ingredientes básicos —harina de trigo, agua, sal y levadura—, el birote y el bolillo difieren en sabor, textura y uso culinario. Ambos son resultado de la fusión entre la herencia europea y el ingenio mexicano, y forman parte esencial del amplio universo gastronómico del país.

