Conoce las mejores bebidas con tequila para festejar el 15 de septiembre

Prepárate para descubrir opciones que elevarán tu celebración y harán de esta noche un momento inolvidable

Por: El Informador

Desde clásicos refrescantes hasta cócteles innovadores, conocer las mejores bebidas con tequila te permitirá brindar con estilo y sabor durante las festividades. Unsplash

El 15 de septiembre es una fecha para celebrar con orgullo la cultura y tradiciones mexicanas, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen tequila en mano. 

Desde clásicos refrescantes hasta cócteles innovadores, conocer las mejores bebidas con tequila te permitirá brindar con estilo y sabor durante las festividades, prepárate para descubrir opciones que elevarán tu celebración y harán de esta noche un momento inolvidable.

Margarita Clásica

Un clásico que no puede faltar en tus fiestas patrias. Refrescante y lleno de sabor, combina:

  • 2 oz de tequila blanco
  • 1 oz de jugo de limón fresco
  • 1 oz de jarabe de agave
  • Hielo
  • Sal para escarchar (opcional)

Preparación: Agita todos los ingredientes con hielo en una coctelera. Sirve en un vaso escarchado con sal y, si quieres, decora con una rodaja de limón o lima. Para darle un giro original, prueba con fresas, un toque de chile en polvo o jugo de naranja.

Paloma

Ligera y fácil de preparar, perfecta para brindar:

  • 2 oz de tequila blanco
  • 6 oz de refresco de toronja
  • Jugo de media lima
  • Pizca de sal
  • Hielo

Preparación: Llena un vaso con hielo y agrega todos los ingredientes. Revuelve suavemente y termina con una rodaja de lima en el borde. Puedes experimentar con otros refrescos como naranja o lima-limón para personalizarla.

Tequila Sunrise

Visualmente espectacular y delicioso:

  • 2 oz de tequila reposado
  • 4 oz de jugo de naranja
  • 1 oz de granadina
  • Hielo

Preparación: En un vaso alto con hielo, vierte primero el tequila y el jugo de naranja. Luego, añade la granadina despacio para lograr el efecto degradado. No revuelvas y sirve inmediatamente. También puedes cambiar el jugo de naranja por piña o mango para un toque diferente.

