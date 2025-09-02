Conoce las mejores bebidas con tequila para festejar el 15 de septiembre

El 15 de septiembre es una fecha para celebrar con orgullo la cultura y tradiciones mexicanas, y no hay mejor manera de hacerlo que con un buen tequila en mano.

Desde clásicos refrescantes hasta cócteles innovadores, conocer las mejores bebidas con tequila te permitirá brindar con estilo y sabor durante las festividades, prepárate para descubrir opciones que elevarán tu celebración y harán de esta noche un momento inolvidable.

Margarita Clásica

Un clásico que no puede faltar en tus fiestas patrias. Refrescante y lleno de sabor, combina:

2 oz de tequila blanco

1 oz de jugo de limón fresco

1 oz de jarabe de agave

Hielo

Sal para escarchar (opcional)

Preparación: Agita todos los ingredientes con hielo en una coctelera. Sirve en un vaso escarchado con sal y, si quieres, decora con una rodaja de limón o lima. Para darle un giro original, prueba con fresas, un toque de chile en polvo o jugo de naranja.

Paloma

Ligera y fácil de preparar, perfecta para brindar:

2 oz de tequila blanco

6 oz de refresco de toronja

Jugo de media lima

Pizca de sal

Hielo

Preparación: Llena un vaso con hielo y agrega todos los ingredientes. Revuelve suavemente y termina con una rodaja de lima en el borde. Puedes experimentar con otros refrescos como naranja o lima-limón para personalizarla.

Tequila Sunrise

Visualmente espectacular y delicioso:

2 oz de tequila reposado

4 oz de jugo de naranja

1 oz de granadina

Hielo

Preparación: En un vaso alto con hielo, vierte primero el tequila y el jugo de naranja. Luego, añade la granadina despacio para lograr el efecto degradado. No revuelvas y sirve inmediatamente. También puedes cambiar el jugo de naranja por piña o mango para un toque diferente.

