La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el consumo de sal a menos de cinco gramos al día, lo que equivale a menos de dos gramos de sodio.

Para la Secretaría de Salud, la disminución en el consumo de sal reduce el riesgo de que se presenten enfermedades cardiovasculares, entre estas, hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares e infartos.

Señala que la adecuada concentración de sal en el organismo es primordial para que se tenga buena salud, pues el sodio ayuda en el equilibrio de los líquidos en el cuerpo, y que es necesario para el funcionamiento de los sistemas nervioso y muscular. Esta sal llega a través de alimentos como vegetales, carnes, lácteos, por mencionar algunos.

Sin embargo, alerta que el consumo de productos industrializados como pan, pastas, embutidos, salsas, aderezos, comidas rápidas representa que mucha sal entre en el organismo, la cual, si se consume todos los días, puede derivar en problemas de salud como aumento de la presión arterial, otros problemas cardiovasculares, cáncer de estómago, y descalcificación.

¿Cómo reducir el consumo de mucha sal todos los días?

La SSa indica que los especialistas en nutrición recomiendan comer alimentos naturales, reducir los industrializados, usar menos sal al cocinar o bien sustituirla por especias como pimienta, nuez moscada, cúrcuma, jengibre, ajo, cebolla, jugo de limón, y otros.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Trasplantan por primera vez pulmón de cerdo a un humano

OF