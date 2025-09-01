Equinoccio de Otoño: fecha y hora exacta en la que el verano se despide de México

El equinoccio de otoño ocurre cuando el Sol se alinea con el ecuador terrestre, lo que provoca que el día y la noche tengan prácticamente la misma duración. Esto sucede dos veces al año: en marzo (primavera) y en septiembre (otoño). La fecha exacta varía entre el 22 y 23 de septiembre porque el calendario gregoriano no coincide al 100% con el año solar real. En el hemisferio norte, marca el inicio del otoño, mientras que en el sur, esa estación ocurre de marzo a mayo.Además del equinoccio, esta temporada traerá eventos que entusiasman a los observadores del cielo:Ambos fenómenos se disfrutan mejor en zonas con poca contaminación lumínica. También es una buena época para identificar constelaciones propias del otoño.El inicio de esta estación coincide con la etapa más lluviosa del año en gran parte del país. Septiembre suele concentrar la mayor cantidad de precipitaciones y está ligado a la formación de ciclones tropicales.Por ello, los primeros días de otoño estarán marcados por un ambiente húmedo y tormentoso, sobre todo en las regiones costeras. Hacia noviembre y diciembre, el clima tenderá a volverse más fresco y seco en el centro y norte de México.En México, el otoño comprende:El otoño no solo se refleja en el cielo y el clima, también trae cambios visibles en la rutina cotidiana:Estos ajustes influyen en la vestimenta, las actividades agrícolas, las rutinas escolares y hasta en los hábitos de consumo de la población. EE