¿Por qué el no desayunar aumenta el riesgo de fracturas?

Según la Secretaría de Salud, en México, un alto porcentaje de la población adulta no desayuna o lo hace muy tarde.

Las personas que no desayunan tienen una mayor probabilidad de presentar obesidad debido a que se someten a ayunos prolongados y cuando se recibe la primera comida el cuerpo responde acumulándola como reserva de energía .

Pero no solo se trata del peso, sino también del soporte estructural de nuestro cuerpo, los huesos, pues según una investigación publicada en el Journal of the Endocrine Society, saltarse o prolongar el desayuno representa un riesgo más alto de fracturas de huesos por osteoporosis.

El investigador principal del mencionado estudio es el Dr. Hiroki Nakajima, de la Universidad Médica de Nara, en Japón, y él afirma que " se encontró que estos hábitos alimentarios malsanos se vinculan con la acumulación de otros factores de riesgo del estilo de vida, como la inactividad física, el tabaquismo y la falta de sueño ".

Los resultados realizados en la investigación dirigida por el Dr. Nakajima mostraron que si una persona se salta el desayuno y además cena tarde, su riesgo de osteoporosis y fractura aumenta un 23 %.

Además, quienes suelen aplazar su primera comida del día tienden a presentar una baja de vitamina D y calcio en su sistema, deficiencias nutricionales que contribuirían al riesgo de padecer osteoporosis.

Otros malos hábitos que según dicha investigación aumentan el riesgo de fracturas incluyen:

Consumo excesivo de alcohol

Falta de ejercicio

Mal sueño

Debido a los datos compartidos anteriormente, decir que el desayuno es la comida más importante del día es absolutamente cierto . Según la página oficial de la SS, un desayuno óptimo debe incluir:

Pan y cereales de preferencia integrales que le brinden al cuerpo fibra y carbohidratos

Lácteos bajos en grasa que aportan proteínas, calcio y vitaminas

Frutas que proporcionan agua, vitaminas, minerales y fibra

Alimentos proteínicos

