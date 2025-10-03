¿Cómo solicitar atención psicológica en el IMSS?

Recurrir a servicios para mantener óptima la salud mental es posible en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El IMSS cuenta con profesionales de la psicología a nivel nacional, quienes intervienen en la prevención de trastornos mentales a través del diseño de planes de intervención que contribuyen a reforzar las buenas prácticas a fin de mantener o tratar de recuperar la salud mental de la población derechohabiente.

Paulina Sánchez Ramírez, psicóloga clínica de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 10 del IMSS, destacó la importancia de la labor de estos profesionales de la salud, quienes realizan evaluación, diagnóstico, tratamiento y promoción de hábitos saludables en los tres niveles de atención, así como intervención en crisis.

“En el Instituto atendemos pacientes con ansiedad, depresión, a nivel infantil tenemos problemas de conducta y dificultades en el aprendizaje, entre otros tantos”, dijo.

El IMSS cuenta con un Programa Institucional de Salud Mental, así como vinculación con otras instituciones para actividades conjuntas que fortalecen las actividades de promoción de la salud mental y la prevención de desarrollo de otros padecimientos.

En la actualidad, la apuesta principal del IMSS es orientada a la prevención y atención oportuna de trastornos de salud mental a fin de evitar posibles complicaciones que pueden llegar hasta una discapacidad .

No te pierdas: Regresan las lluvias a Guadalajara en esta FECHA

Entre las labores de prevención que realizan los psicólogos del IMSS están algunos talleres de psicoeducación, con los que se busca fomentar la salud mental y hábitos saludables con apoyo de otras disciplinas, además de que la psicología está presente por medio de la inserción del componente de salud mental en algunos centros y programas del Instituto, como en los Centros de Atención a la Diabetes (CADIMSS), el programa de atención a Desorden Metabólico de Niños con Hipertiroidismo o Hipotiroidismo, ChiquitIMSS y JuvenIMSS.

Para solicitar atención psicológica presencial, la población derechohabiente puede acudir a su Unidad de Medicina Familiar para que el médico tratante determine si existe la necesidad de ser derivado al servicio , el cual (en caso de contar con el servicio) se puede brindar en la propia UMF o se deriva al Hospital General de Zona (HGZ) correspondiente .

Se ofrece servicio de psicología en unidades del Primer Nivel de atención, en Segundo y en el Tercero, para atender padecimientos como depresión y ansiedad .

El Instituto también cuenta con una línea de orientación médica telefónica en el teléfono 800 2222 668, donde la opción, 4 es para salud mental , donde brinda orientación sobre temas relacionados con la salud mental.

“Decirle a los derechohabientes que ante cualquier situación de malestar o algo que desestabiliza su función, se acerquen para poderles brindar el apoyo. Contamos con especialistas que pueden ayudarles”, dijo Sánchez Ramírez.

Aunque destacó que actualmente hay mayor apertura de las personas para acercarse a los servicios de psicología, hizo una invitación a superar los estigmas que en ocasiones se generan en este aspecto de la salud, “todavía llegan muchos pacientes con la idea de no estoy loco, no sé por qué me mandaron aquí si yo no estoy mal o que rechazan el tratamiento, porque trabajamos en conjunto con el área de psiquiatría”.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA