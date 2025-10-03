Estos son los beneficios de comer huevos rancheros en el desayuno

Los huevos rancheros son una gran opción de desayuno. A pesar de que pueden parecer demasiado trabajosos, lo cierto es que este platillo, además de ser delicioso, es bastante saludable.

Los huevos rancheros aportan nutrientes como proteína y vitaminas del grupo B. De acuerdo con múltiples estudios, los huevos son ideales para las personas que buscan perder peso, pues brindan una sensación de saciedad.

Por su parte, los frijoles que acompañan los huevos aportan fibra, proteínas, y minerales como calcio, magnesio, hierro y zinc, los cuales ayudan a proteger los huesos.

A continuación, te dejamos una receta bastante sencilla para preparar huevos rancheros y disfrutar de un delicioso y nutritivo desayuno.

¿Cómo preparar huevos rancheros?

Ingredientes

1 lata de frijoles negros de 15 onzas

½ cucharadita de comino molido

¼ taza de salsa

2 huevos

2 tortillas de maíz

2 cucharadas de queso rallado

Preparación

Calentar los frijoles (con su caldo), ya sea en un sartén pequeño o en el microondas. Agregar el comino y la salsa.

Cocinar los huevos como se prefiera y calentar las tortillas hasta que se tuesten.

Colocar las tortillas en el plato y cubrir cada una con la mitad de los frijoles. Agregar el huevo, una cucharada de queso en cada una, y un poco más de salsa.

Los huevos rancheros tradicionales se suelen servir fritos o escalfados , para que la yema líquida se mezcle junto con la salsa y los frijoles.

Para preparar los huevos escalfados, se dene romper el huevo en un bowl pequeño o una taza medidora. Volcarlos en agua hirviendo a fuego lento, y cocinar durante unos minutos, hasta que la clara se solidifique y la yema permanezca líquida.

