¿Por qué la depresión debe atenderse al tiempo?

La depresión es un problema de salud serio y, de no atenderse a tiempo, puede desencadenar en consecuencias más graves, por eso es de vital importancia pedir ayuda con los profesionales.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atiende con un equipo multidisciplinario, incluidos especialistas en psicología y psiquiatría casos de depresión, un padecimiento que se manifiesta con cambios en el estado de ánimo, falta de interés por hacer actividades, sentimientos de culpa o tristeza permanente.

La doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas del Seguro Social, señaló que “identificar estos síntomas es muy importante, porque sin salud mental no hay salud integral”.

Indicó que la depresión “tiene intervenciones que podemos llevar a cabo todos los días para mejorar el estado de ánimo, entre ellas, actividad física, practicar yoga, convivencia social para mejorar el estado de ánimo”.

Por su parte, el doctor Francisco Paredes Cruz, adscrito a la Coordinación de Salud Mental y Adiciones del IMSS, explicó que al reconocer estos factores es importante pedir ayuda profesional y no ver en ello signos de debilidad, pues si la depresión no se atiende a tiempo puede conducir a pensamientos de muerte e incluso complicarse con intentos suicidas .

Afirmó que en las Unidades de Medicina Familiar se cuenta con campañas para detectar la enfermedad, pues los pacientes no identifican los síntomas y simplemente lo llaman tristeza.

Señaló que en el Primer Nivel de Atención se trabaja para confirmar el diagnóstico; en el módulo PREVENIMSS, personal de enfermería participa en la identificación y detección de la patología a través de cuestionarios, mientras que personal de Trabajo Social realiza el acompañamiento a la estructura familiar y a las redes de apoyo de las personas para el seguimiento de las intervenciones.

Refirió que el personal de psicología que se encuentra en los tres niveles de atención médica del Seguro Social realiza un acompañamiento psicoterapéutico para las personas que así lo requieren.

El especialista en psiquiatría resaltó que una parte destacada en el tratamiento contra este padecimiento está en la familia , “no solo de la depresión, sino en cualquier problema de salud mental”, de esta forma se pueden realizar líneas de seguimiento que ayuden y acompañen a las personas con depresión o algún otro problema de salud mental.

Paredes Cruz afirmó que en el Instituto se busca dar apoyo a aquellos que son cuidadores de derechohabientes con problemas de salud mental, pues mientras más participen en la identificación de los síntomas y en el plan terapéutico, se tendrá un mejor pronóstico para estos.

Resaltó que es relevante hablar del tema, “mientras más lo tengamos en nuestra conversación, vamos a poder identificarlos y de esa forma combatir el estigma, que es una de las cosas que limitan mucho el acceso a la atención”.

Recordó que la depresión puede afectar a cualquier persona, hombres, mujeres, niños, gente de la tercera edad, sin importar el estrato social .

Expresó que de acuerdo con el censo más reciente de trastornos mentales y del comportamiento, en el Seguro Social se atienden 194 mil 111 pacientes con estos problemas, de los cuales 176% son mujeres y 24% hombres.

Con información del IMSS

