Electrolit: Quién es el dueño del suero oral más famoso de México

Electrolit es una marca muy conocida en México y otros países como un suero oral rehidratante. Pero más allá de su popularidad, pocos saben quién está detrás ni cómo nació este producto.Electrolit pertenece a Pisa Farmacéutica, una empresa mexicana con presencia nacional. Pisa fue fundada en 1945 bajo el nombre de Productos e Insumos SA, en el estado de Jalisco. Así, Electrolit forma parte del portafolio de productos de esta farmacéutica mexicana. La historia de Electrolit se remonta a mediados del siglo XX. Según los registros, se originó como una solución médica para combatir la deshidratación, especialmente en niños. En un contexto histórico en que epidemias y enfermedades intestinales eran frecuentes, el suero se convirtió en una herramienta para recuperar líquidos y electrolitos perdidos por vómito, diarrea u otras causas. El sitio oficial de Electrolit relata que la marca nació "en los laboratorios de Grupo Pisa" como una solución orientada a niños que sufrían deshidratación. Con el tiempo, su fórmula y presentación se adaptaron para convertirse en un producto más accesible y comercial, sin perder su función de rehidratación. Hoy en día, Electrolit no solo se comercializa en México, sino que también ha comenzado su expansión internacional, por ejemplo a España. Además, la marca ha contribuido con acciones sociales: por ejemplo, ha donado más de 600 mil piezas de producto a comunidades vulnerables como parte de su responsabilidad social.