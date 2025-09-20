¿Cómo se relacionan la ansiedad y las pesadillas?

Las pesadillas pueden trastornar el sueño y, con ello, el descanso. Además, modifican el estado de ánimo y pueden causar alteraciones en la conducta. Pero ¿Por qué suceden y qué relación tienen con la ansiedad? Esta es la información:

Dormir es una necesidad fisiológica, pero no siempre se logra de manera óptima, lo que se traduce en desajustes orgánicos. En este sentido, las pesadillas juegan un papel importante en esta deficiencia.

Una de las consecuencias de falta de un sueño reparador son las pesadillas que surgen por el cansancio, pero ¿Por qué se producen? Aquí te compartimos información al respeto.

Especialistas del IMSS explicaron que esta situación ocurre debido a que los niveles de estrés y ansiedad se incrementan en personas que no han logrado un buen descanso durante horas e incluso días, ya que el sueño es el único proceso de recuperación natural .

Las pesadillas se asocian a estados de ansiedad y por lo regular no coinciden con la realidad, sino que reflejan preocupación y algún temor que acecha a la persona , señalaron expertos.

De acuerdo con estudios utilizados en la medicina para monitorear el comportamiento del sueño, las pesadillas ocurren al filo de la madrugada o bien en la última etapa del sueño, por lo que suelen recordarse al día siguiente, aunque en ocasiones de manera parcial.

También, el uso de drogas, ingesta de alcohol o antidepresivos pueden precipitar las pesadillas , que generalmente tienen una duración de entre cuatro y 15 minutos, aunque la persona suele recordarlas con intensidad.

Aunque se estima que 50% de los adultos sufren de pesadillas de manera ocasional, este tipo de sueños son más comunes en niños de tres a seis años y las presentan hasta 75 por ciento de la población pediátrica.

Recomendaron para que los niños duerman mejor y no presenten pesadillas: fijar una hora todas las noches y acompañar a los menores durante 10 a 30 minutos en su cama mientras logran conciliar el sueño.

Asimismo, no permitirles ver programas de televisión para personas adultas, ni que usen videojuegos, computadora o televisión previo a la hora de dormir, y que eviten el consumo de chocolate y café, ya que actúan como estimulantes cerebrales y no permiten la relajación.

Con información del IMSS

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA