Starbucks lanzará colección de vasos de Barbie, esto se sabe

La fiebre rosa llega a Starbucks. La cadena de café anunció el lanzamiento en México de la colección Barbie™ + Starbucks, una edición limitada que estará disponible a partir del 22 de septiembre de 2025 y hasta agotar existencias.

La colección incluye 235,000 piezas en todo el país, lo que promete convertir cada artículo en objeto de deseo entre los fans de la muñeca más famosa del mundo y los coleccionistas de la marca.

De acuerdo con Starbucks, los miembros del programa Rewards nivel Gold tendrán acceso exclusivo a la preventa. El próximo domingo 21 de septiembre recibirán en su cuenta un cupón digital por cada producto, siempre y cuando hayan alcanzado dicho nivel antes del 17 de septiembre. Estos cupones podrán canjearse únicamente el 22 de septiembre en tiendas físicas de la marca.

El beneficio aplica con restricciones: solo se podrá redimir un cupón por persona y por producto, aun cuando los clientes cuenten con más de un cupón en cuentas alternas. Además, la promoción no será acumulable con otras ofertas, y estará sujeta a disponibilidad en cada sucursal.

Cabe destacar que la dinámica será válida únicamente en tiendas Starbucks Coffee de la República Mexicana, con excepción de las ubicadas en el aeropuerto de Cancún. Tampoco aplicará en servicios de pickup ni delivery.

Con esta colaboración, Starbucks busca sumarse al fenómeno cultural de Barbie y ofrecer a sus clientes piezas coleccionables que unen el diseño icónico de la muñeca con la experiencia de la marca.

