Descubre el corazón colonial de Mazatlán

Mazatlán es mucho más que Sol, playa y fiesta: es una ciudad con alma que se descubre caminando por su encantador Centro Histórico, el único de su tipo en todo México ubicado en un destino de playa. Aquí, el tiempo parece detenerse para revelar historias, arquitectura y tradiciones que muestran una faceta profunda y auténtica de este puerto del Pacífico.

Recorrer sus calles empedradas es adentrarse en un paisaje donde la arquitectura neoclásica tropical se mezcla con la vida cotidiana de locales y visitantes. Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Centro Histórico de Mazatlán es un vibrante escenario urbano que invita a explorar desde su emblemática Catedral hasta el histórico Teatro Ángela Peralta, un ícono cultural que, pese a su inauguración en 1874, sigue ofreciendo espectáculos de primer nivel, desde ópera hasta ballet y conciertos sinfónicos con tecnología de punta.

La Plazuela Machado es, sin duda, el alma del Centro. Sus colores, aromas y sonidos crean un ambiente lleno de vida donde restaurantes, cafés y galerías conviven con la tradición mazatleca. Muy cerca, la Calle Ángel Flores es otro rincón imperdible: un corredor pintoresco que destaca por sus casas coloridas y sitios históricos como la finca de Pedro Osante y la plazuela Hidalgo, la más antigua de la ciudad.

Para los amantes de la gastronomía, el Centro Histórico es un paraíso. Mazatlán ha puesto su cocina en el mapa nacional gracias a chefs como Héctor Peniche, Gilberto del Toro, Michelle Acosta y Andrea Lizárraga, quienes representan al corazón culinario del lugar. Restaurantes como Hector’s Bistro, Gaia Bistrot y NAO Kitchen Bar ofrecen desde sabores europeos con toque local hasta una exquisita fusión asiática con ingredientes frescos del Pacífico.

Además, para quienes buscan una experiencia divertida y diferente, las famosas “pulmonías” son una opción ideal para recorrer cómodamente el Centro y el malecón, mientras se disfruta del ambiente único que solo Mazatlán puede ofrecer.

Este puerto no solo presume de sus playas soleadas, sino que también invita a descubrir un equilibrio perfecto entre naturaleza y cultura, donde cada calle del Centro Histórico narra una historia y cada visita deja un recuerdo inolvidable.

Pulmonías. Una manera divertida de conocer el Centro de la ciudad. ESPECIAL

LO BÁSICO

Datos clave de la ciudad