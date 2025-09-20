¿Por qué se regalan flores amarillas este 21 de septiembre?

Cada 21 de septiembre se ha vuelto común que en varios países de Latinoamérica se regalen flores amarillas como símbolo de esperanza, alegría y nuevos comienzos. Esta tradición no está vinculada a un origen oficial ni religioso, sino que nace de la cultura popular y ha sido reforzada por el poder de los medios de comunicación y, más recientemente, de las redes sociales.

El amarillo es un color cargado de significados positivos: se relaciona con la luz, la felicidad, el optimismo y la energía vital. Además, esta fecha coincide con la llegada de la primavera en el hemisferio sur y con el equinoccio, momentos que representan el renacer de la naturaleza y el inicio de nuevas etapas, lo que da aún más fuerza a la costumbre de obsequiar estas flores.

Origen y evolución de la tendencia

El origen de esta tendencia se remonta a una producción televisiva que marcó a toda una generación: Floricienta (2004) una telenovela juvenil en la que la protagonista soñaba con recibir flores amarillas de su gran amor. La escena y la canción “Flores Amarillas” quedaron grabadas en la memoria colectiva, convirtiéndose en un gesto romántico que con los años trascendió la pantalla.

Con la expansión de las redes sociales, esta idea se viralizó y cruzó fronteras, plataformas digitales comenzaron a llenarse de publicaciones alusivas cada 21 de septiembre, con imágenes de ramos y mensajes que reavivan año con año la tradición. Hoy en día, miles de personas participan en esta celebración, ya sea con parejas, familiares o amigos, consolidando el acto como una práctica cultural contemporánea.

Aunque en su origen el regalo de flores amarillas tenía un matiz romántico, actualmente su significado se ha ampliado, muchas personas las entregan a seres queridos como muestra de cariño, gratitud o buenos deseos.

También se han asociado con la paz y la solidaridad, ya que el 21 de septiembre coincide con el Día Internacional de la Paz, lo que otorga un valor simbólico adicional al gesto.

De esta manera, las flores amarillas no solo representan amor, sino también armonía, unión y esperanza colectiva.

YC