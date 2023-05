Con la llegada del sol y el calor, es hora de actualizar tu colección de esmaltes de uñas para adaptarlo a la temporada. ¡No busques más! Aquí te presentamos los colores de uñas más atrevidos y modernos para este verano. Desde tonos vibrantes hasta tonos pastel, seguramente encontrarás un color que se adapte a tu estilo personal:

1. Azul cielo: Este color es perfecto para el verano. Es un tono fresco y alegre que evoca la imagen de un cielo claro de verano. Además, combina perfectamente con otros tonos que te gustaría usar en tu atuendo de verano.

2. Coral: El coral es un color vibrante y alegre que queda perfecto en las uñas durante el verano. Ya sea en un tono más suave o más intenso, este tono siempre es una buena opción para agregar un toque de color a tu look de verano.

3. Amarillo canario: Si deseas un look divertido y audaz para tus uñas, el amarillo canario es para ti. Es un tono vibrante y juvenil que grita verano. Además, los tonos amarillos pueden reducir el aspecto de manchas y decoloraciones ya que la atención se centra en el tono de las uñas.

4. Rosa brillante: Si quieres algo un poco más clásico, pero aún así vibrante, prueba con un rosa brillante. Es la elección perfecta para un look de verano divertido y femenino.

5. Verde menta: El verde menta es un color divertido y fresco que se ve genial en las uñas. Es uno de esos tonos perfectos para el verano, pues resulta suficientemente discreto para que no se convierta en la pieza central de tu look, pero aún así lo suficientemente llamativo como para que no pase desapercibido.

6. Nude: El nude es otro clásico atemporal que funciona para cualquier época del año. Es un color natural y elegante que complementa cualquier outfit. Además, te permite jugar con otros tonos en tus prendas y accesorios.

7. Lavanda: El color lavanda es un tono suave y femenino que se ve hermoso en uñas cortas y largas. Es una elección perfecta para aquellas que buscan un toque de color suave, pero no quieren un tono demasiado vibrante.

