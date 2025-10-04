Tapalpa se viste de gala con la final de Mexicana Universal Jalisco 2025, presentada por Mazati Reserve

El corazón del Pueblo Mágico de Tapalpa se convirtió este sábado en el escenario principal de la belleza, el talento y la preparación femenina durante la final de Mexicana Universal Jalisco 2025, presentada por Mazati Reserve, certamen que reunió a nueve finalistas provenientes de distintos municipios del estado, entre ellos Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta y Tonalá.

La ceremonia se llevó a cabo al pie de la Parroquia de San Antonio de Padua, donde las participantes mostraron no sólo su porte y elegancia, sino también sus aptitudes y seguridad. Antes del evento principal, la Alfombra Roja iluminó el centro histórico de Tapalpa con la presencia de personalidades, artistas e invitados especiales, en una pasarela conducida por Aryana Benavides y Miguel Horta.

Entre quienes desfilaron se encontraba Antonio Morales Díaz, presidente municipal de Tapalpa, quien celebró que su municipio fuera elegido como sede de la final.

“Estamos muy honrados de que Tapalpa sea la sede de este certamen y de recibir a todas las chicas. Para nosotros es muy importante porque buscamos difundir nuestro destino y consolidarlo como el mejor pueblo mágico del estado”, expresó, acompañado de su familia.

El certamen, organizado por Julio Murguía, director de Mexicana Universal Jalisco, fue descrito por él mismo como “una fiesta de belleza, disciplina y orgullo estatal”. Murguía destacó el entusiasmo con que la comunidad local recibió al equipo y a las concursantes.

“Llegamos a un pueblo hermoso, con nueve mujeres espectaculares. Agradezco a la gente de Tapalpa que nos abrió las puertas. Esperen ver mujeres increíblemente preparadas; será un espectáculo no sólo de belleza sino de diversión. Jalisco es un power house”, dijo emocionado.

A su vez, Víctor Emilio Silva, director comercial del certamen, reconoció el apoyo del gobierno local y del sector empresarial. “Sin ellos, este evento no hubiera sido posible”.

Durante la alfombra, también se hicieron presentes reinas de belleza que hoy fungen como inspiración para las nuevas generaciones. Natalia Garibay, actual Mexicana Universal México 2025, compartió un mensaje de empoderamiento.

“Una niña de 14 años vio nuestra belleza Jalisco y entendió que no sólo necesitas belleza, sino estar bien por dentro. Quería representar a una mujer poderosa, pero también con vulnerabilidades. El poder de tus sueños puede materializarse si lo trabajas con pasión, disciplina y amor”.

Por su parte, Melissa Payró, jurado y Mexicana Universal Hispanoamericana 2025, señaló que su criterio se enfoca en la autenticidad.

“Busco una chica que cuando se plante en un escenario demuestre que es auténtica. La seguridad es un tema de autoestima, más allá de lo físico”, expresó antes de anunciar que en cuatro meses representará a México en Bolivia.

El mensaje de inspiración se repitió entre varias de las asistentes. Francia Cortés, México Charm 2025, aseguró que su principal obstáculo fue “eliminar los límites” y recordó que “lo que ahora se busca son mujeres preparadas, con un mensaje consistente, de disciplina y constancia”.

Entre los especialistas que han acompañado el proceso de las participantes, Linda Fragua, coach de pasarela con dos décadas de experiencia, mencionó que las aspirantes han trabajado arduamente para controlar los nervios y brillar en el escenario. “Espero que todo lo hagan con el corazón. Tapalpa nos ha recibido con los brazos abiertos”, señaló.

El equipo multidisciplinario detrás del certamen también tuvo presencia. Antonio Machuca, psicólogo del concurso, explicó que más allá de la competencia, el trabajo se centra en fortalecer la comunicación y el compañerismo entre las participantes:

“Lo que estamos a punto de presenciar es cómo se definen como personas, mostrar la parte interior frente a un público y un jurado”.

Complementando este enfoque integral, Elizabeth Hernández, nutrióloga de Mexicana Universal Jalisco, destacó que se prioriza la salud sobre los estándares estéticos. “Somos una empresa que cuida la salud. No se manejan dietas extremas. Las reinas deben aprender a comer bien, porque son reinas para siempre”.

El jurado estuvo conformado por figuras del entretenimiento y la salud, entre ellos el Dr. Fabián Chávez, cirujano plástico y otorrinolaringólogo, quien enfatizó la preparación de las concursantes:

“Vamos a conocer mujeres increíbles. La belleza no sólo es física; tiene que ver con la autenticidad de las personas”.

La actriz Mónica Casillas, también invitada especial, habló desde su experiencia personal en concursos de belleza. “Es una experiencia que cambia vidas. Yo era una niña muy insegura y esto me enseñó a creer en mí. Tenemos que entender que sólo es una corona, la vida no es fácil, pero el esfuerzo siempre se reconoce”.

Entre los invitados destacaron el actor José Ángel Bichir, integrante del jurado, quien disfrutó su primera visita a Tapalpa: “Es un set de película. Hoy me aventé de la tirolesa y ahora vamos por otra adrenalina. Todas están muy centradas en el corazón; lo importante es que gocen el momento”, dijo entre risas.

Otros asistentes como Edgar Cárdenas, influencer, y Manola Ruiz, patrocinadora del evento, coincidieron en que la combinación entre la belleza de Tapalpa y el certamen genera un ambiente festivo y familiar. “Engalanar Tapalpa con este evento lo hace aún más bello”, afirmó Cárdenas.

